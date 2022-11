Denuncian atropello de Ejército ecuatoriano en aguas colombianas

Una pareja de colombianos denunció que una patrulla militar ecuatoriana, embistió brutalmente su embarcación en aguas colombianas en el río Putumayo.

Las personas, que transportaba gasolina, manifestaron que los hechos ocurrieron este martes 2 de mayo a las 11:30 de la mañana, en el corregimiento de Puerto Ospina, municipio de Puerto Leguízamo.

Juliette Delgado, corregidora de Puerto Ospina, la patrulla ecuatoriana, recibió la denuncia con un video en el que se ve que los uniformados embistieron fuertemente la embarcación y casi provoca un grave accidente.

“Llegaron hasta acá a nuestro río, al lado colombiano a detener a un señor. Como se ve en el video llegaron armados. Fue tanto que el Ejército de Ecuador colocó al dueño del motor en el piso y le colocó el fusil en la cabeza”, dijo.

Leonidas Figueroa, conductor del bote colombiano, relató lo ocurrido, aunque reconoció que transportaba combustible de manera ilegal.

“Me atropellaron. Me tiraron la piraña por encima, casi me dañan un brazo. Menos mal que la gente me ayudó o si no hasta me mata”, manifestó.

Los afectados esperan un pronunciamiento de la Cancillería colombiana.

Este es el video de los hechos:

