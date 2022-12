Denuncian presuntas irregularidades en licitación por más de $181.000 millones de UNP

Sumado a las denuncias por la situación prestacional de los escoltas vinculados a la Unidad Nacional de Protección, hay varias alarmas que se están lanzando sobre una millonaria licitación en la que están en juego 181.502 millones de pesos.

Se trata de un contrato que busca la provisión de escoltas para los esquemas de seguridad. Veedurías como la Corporación Foro Ciudadano, así como varios sindicatos de la entidad están alertando modificaciones en los pliegos de condiciones para, supuestamente, amañar los requisitos y dejar la adjudicación en manos de unos pocos.

¿Cuáles son las irregularidades que se están denunciando?

Según los denunciantes, el pasado 22 de enero se hicieron cambios que permiten, por ejemplo, que empresas con armamento fabricado entre 2010 y 2013 puedan presentarse a la licitación. Dichas armas, según la advertencia de la Corporación Foro Ciudadano, podrían presentar fallas al momento de reaccionar.

“Bajan el criterio de las fechas de compra de armas, incluyendo armas de modelos 2010 en adelante, cuando los actuales contratistas tienen armas de modelos 2013 hasta 2018 (…) Las armas que ya tienen nueve años de fabricación llevan al menos cinco años en depósitos de armamento, expuestas a los rigores y crudeza del clima tropical y/o el contacto con el usuario”, anota la denuncia.

De otro lado, los sindicatos y la Corporación alertaron que con la segmentación de las zonas centro y sur del país en cuatro nuevas zonas de operación, cada una con 700 escoltas en promedio, se abriría la puerta a que entraran empresas con menor capacidad operativa y de inversión.

Esta situación ya fue informada a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la Procuraduría, la Contraloría General y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos de la UNP, calificó la licitación de “perversa y malvada”, al tiempo que señaló que “solamente satisface a unos pocos”, razón por la cual pidió la intervención del presidente de la República, Iván Duque.

“Este es un contrato muy jugoso que cualquier persona quisiera ganar y nos preguntamos por qué no se hace un algo bien estructurado, donde puedan participar empresas que garanticen el funcionamiento del programa de protección. Nos preocupa que los indicadores están hechos para que quede en unas empresas específicas”, afirmó Gallo.

El dirigente sindical también pidió que se investigue si es cierto o no que se están pidiendo sumas de dinero a empresas del sector interesadas en la licitación.

“Me han llamado empresarios que dicen los han ido a visitar ofreciendo supuestamente la licitación. Es un tema que me parece grave y, aunque no tengo las pruebas, sí me lo han comentado”, concluyó.

Desde la UNP indicaron a Blu Radio que las respuestas sobre el tema se darán en una rueda de prensa prevista para este lunes.

