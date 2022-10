Denuncian retrasos de 4 meses en pagos a más de 700 empleados de IPS

Auxiliares, domiciliarios, terapeutas, entre otros funcionarios de la Institución Prestadora de Salud Health & Life, denuncian que desde el pasado mes de noviembre la administración les adeuda salarios.

Además, señalan que son amenazados por directivas tras pedir que les cancelen sus correspondientes pagos mensuales.



La respuesta que reciben por parte de la IPS, según denuncias conocidas por Blu Radio, es que la EPS Capital Salud, a quien le prestan servicios, no les paga una deuda.

Publicidad

“Ellos tienen un contrato con esa EPS, nos dijeron que tuvieron un retraso, que tuviéramos paciencia, que por diferentes circunstancias no podían pagar los salarios en noviembre, pero el mes siguiente se repitió la situación. En enero nos dijeron que después del 25 nos cancelaban, y la situación continuó: a algunos les pagaron, pero solo una parte de lo que se les adeudaba. Llegó 15 de febrero y tampoco hay pagos”, señaló una de las decenas de personas que protestaron frente a la sede de la IPS en Chapinero.

De acuerdo con los funcionarios, la representante legal de la empresa, Mariana Rodríguez, hizo una reunión en que aseguró que a partir del 12 de febrero cancelarían las deudas de diciembre y de algunos en noviembre, algo que “no sucedió”, por lo que decidieron conglomerarse para encontrar una solución, pero no han tenido respuesta alguna.

Vea aquí: ¿Qué tan bueno sería eliminar las EPS? Candidatos al Senado responden

Además, los trabajadores señalan que, en múltiples intentos de respuesta a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, y otros intentos de comunicación, solo encuentran negativas.

Publicidad

“Ella ni da un comunicado, ni dice nada, ni pone la cara, y lo único que dice es que sí les van a pagar, pero no lo hacen”, añadieron empleados, que piden que se les dé una respuesta, pues aseguran que ya tienen muchas deudas y les ha tocado buscar préstamo para sus responsabilidades.

Por otra parte, señalan que al tener contratos por prestación de servicios, les exigen obligaciones que se supone no hacen parte del tipo de contratación. Además, dicen que hay maltrato por parte de la directiva.

Publicidad

“El mal trato que nos dan, que una jefe no tenga paciencia para tratarnos a nosotros, y que nos diga que tenemos poca capacidad de entendimiento para lo que está pasando. Que nos traten de HP, pues yo entiendo esa palabra muy mal, y eso se hace por un grupo. Que nos amenacen que si no estamos de acuerdo nos retiremos. Que entre el 15 y el 20 nos toca quedarnos callados porque nos amenazan diciendo que retrasan más el pago. Si ustedes siguen jodiendo, les demoramos más el pago”, aseguran los denunciantes, agregando que el pago de ARL no está en el nivel que debería.

Blu Radio intentó contactar a la directiva de la IPS Health & Life en múltiples oportunidades, sin encontrar respuesta alguna a los señalamientos que hacen los empleados.