Deportación de Mancuso a Italia aún no es una decisión final: Miguel Ceballos

Miguel Ceballos, comisionado de Paz, explicó en Mañanas BLU si es inevitable que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se vaya deportado a Italia y no pague los delitos en Colombia.

“Haremos todo lo posible para que eso no suceda. Hice una consulta con las autoridades judiciales de EE.UU. y me han explicado que la determinación, que ha tomado un juez para la deportación a Italia, aún no es una decisión final”, aseguró.

Publicidad

Según Ceballos, eso da más tiempo para seguir insistiendo en lo que el Gobierno Nacional y los jueces quieren “que es la extradición de Mancuso a Colombia”.

“Hemos hecho una labor muy intensa con la Interpol para que las solicitudes de circular roja tuvieran un dinamismo mayor. Italia ha sido respetuosa, estamos confiados y seguros que en cualquier eventualidad en la que Mancuso llegará a territorio italiano la policía de Interpol lo capturará”, agregó.

También expresó que el Gobierno no es el único responsable de que Mancuso no sea extraditado en Colombia porque hay varios involucrados en este caso.

“Derivar cualquier responsabilidad de una u otra autoridad no es justo, porque son seis autoridades las que intervienen en el proceso, quien hace la solicitud de extradición no es el Gobierno, la hace una entidad judicial, lo que hace el Gobierno es tramitar la solicitud para que llegue exitosamente al departamento de justicia”, enfatizó.

Publicidad

Mancuso fue responsable directo como jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de miles de asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.

Publicidad