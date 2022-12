Deprimido de la 94 ya no se entregará en diciembre

El concejal Rolando González se refirió a la demora en las obras del deprimido de la Calle 94 con avenida NQS, obra que según el Instituto de Desarrollo Urbano no será entregada este diciembre como inicialmente estaba previsto.



El concejal González aseguró que le ha hecho seguimiento continuo a esta obra y que el contratista le ha mentido de frente al IDU y a la ciudadanía.

“Hace mas de un año he venido haciendo una veeduría de la obra calle 94, incluso, desde que era edil de esta localidad, a 11 días de vencerse el contrato identificamos que no era cierto que esa obra se iba a entregar en diciembre de este año como lo había anunciado el contratista, el contratista le ha mentido vehemente la ciudadanía y al IDU”, dijo el cabildante.



Sobre el cobro de una nueva valorización, el concejal señaló que ya está descartado y aseguró que sería un despropósito someter a los ciudadanos a un nuevo pago por una obra que se ha demorado y que seguirá en vilo.



“Estaría descartada esa posibilidad nos preocupa de sobremanera que esta situación se esté generando ya que los vecinos ya hemos pagado dos valorizaciones por esta obra”, concluyó el concejal.