Derrame de látex en el río Coello dejó sin agua potable a más de 100.000 habitantes del Tolima

Un derrame de látex provocado por un accidente de tránsito en la cuenca del río Coello obligó al cierre inmediato de las bocatomas de captación, dejando sin servicio de agua potable al municipio de El Espinal y a poblaciones de su área de influencia, en una emergencia ambiental que afecta a más de 100.000 personas en el departamento del Tolima.

El accidente de tránsito ocurrido en la zona rural de Ibagué desencadenó una emergencia ambiental que dejó sin agua potable a más de 100 mil habitantes del Tolima y encendió las alarmas en varios municipios ribereños del río Magdalena.

El volcamiento de una tractomula en el corregimiento Coello Cocora, sobre la vía nacional, provocó el derrame de látex en el río Coello, afluente tributario del río Magdalena y estratégico para el abastecimiento de agua potable en el centro y norte del departamento.

El líquido lechoso tiñó de blanco las aguas del río, obligando al cierre inmediato de las bocatomas en El Espinal y su principal corregimiento, Chicoral.



Según explicó Andrea Mayorquín, directora de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, hacia las 4:00 de la tarde se evidenció el cambio de color del agua en el punto de captación, lo que llevó a suspender de manera preventiva el suministro.

“Las compuertas se mantienen cerradas y solo se retomará la captación cuando, mediante observaciones organolépticas, se evidencie que el agua ya no está blanca ni espumosa”, señaló la funcionaria.

La emergencia no se limita a El Espinal. Al continuar su curso, el río Coello desemboca en el río Magdalena, por lo que el contaminante podría alcanzar a municipios ribereños como Flandes, Suárez, Ambalema y Honda, entre otras poblaciones del norte del Tolima, donde también se recomendó suspender temporalmente la captación de agua y activar los planes de contingencia.

“Nos comunicamos con los municipios aguas abajo para que adopten las medidas respectivas. Invitamos a todos los ribereños a estar atentos a cambios en el color del agua o presencia de espuma y, de ser necesario, cerrar las captaciones”, advirtió Mayorquín.

De acuerdo con las autoridades, más de 75.000 personas en El Espinal resultaron afectadas directamente, pero la cifra total supera los 100.000 habitantes en todo el departamento.

La Alcaldía de El Espinal informó que, si las condiciones del río lo permiten, el suministro de agua potable podría retomarse este miércoles en horas de la tarde, una vez desaparezca por completo el contaminante.

Entre tanto, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, adelanta investigaciones para determinar la cantidad exacta de látex vertida, mientras que la empresa Disproquin S.A.S. deberá indicar el tratamiento adecuado para este tipo de sustancia en cuerpos de agua.

La emergencia deja en evidencia la vulnerabilidad ambiental de las fuentes hídricas del Tolima y la necesidad de reforzar los controles sobre el transporte de sustancias industriales que circulan cerca de ríos y quebradas del departamento.