Cayó falso tramitador bancario: presuntamente robaba los créditos adquiridos en Tolima

Cayó falso tramitador bancario: presuntamente robaba los créditos adquiridos en Tolima

Según las investigaciones, el valor de las estafas realizados por el hombre supera los 240 millones de pesos, mientras se determina si hay más ciudadanos de otras regiones afectados por el modus operandi del sujeto.

