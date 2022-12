Desobediencia parlamentaria afecta ‘fast track’ y control político en el Congreso

Desde el pasado 20 de julio, cuando inició el último periodo legislativo del actual cuatrienio, el mecanismo ‘fast track’ no ha tenido el desempeño esperado. En un mes solo se ha logrado la aprobación de un proyecto, la Ley orgánica que permite ampliar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección para garantizar la seguridad de desmovilizados de las Farc.

La “desobediencia” de algunas bancadas ha impedido que se avance en proyectos clave para la implementación del Acuerdo de Paz, tema que preocupa, pues en cuatro meses vence el mecanismo abreviado y aún están pendientes la Reforma Política y la Ley Reglamentaria de la JEP, que sin duda tomarán aún más tiempo para su discusión y aprobación.

En cuatro sesiones ha sido puesto en el orden del día de la plenaria del Senado el proyecto de ley mediante el cual se crea un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, sin embargo, la falta de quorum y la ausencia del ministro de Agricultura ha impedido su votación.

El senador Guillermo García Realpe, del Partido Liberal, ponente de la iniciativa, explicó que “hay una actitud permanente del Centro Democrático que no asiste a todos los proyectos de ley que tienen que ver con la implementación del Proceso de Paz y hay bancadas que están disminuidas y no le han puesto interés a un proyecto fundamental para el desarrollo agropecuario”.

Desde Alianza Verde, el senador Jorge Iván Ospina se mostró preocupado por la situación y además por lo que vendrá en el último semestre, en medio de las campañas políticas.

“Si esto es empezando legislatura, yo no quiero saber lo que va a pasar en el Congreso en último semestre del cuarto año de legislatura. Hay mucha falta de responsabilidad y después dicen que no deberíamos bajarnos el salario”, anotó Ospina.

El senador Luis Fernando Velasco explicó que la responsabilidad no solo es del Congreso, pues “también hay falta de interés del gabinete. Me gustaría ver a los mismos ministros, con el mismo entusiasmo con el que vienen a defender malas reformas tributarias, defendiendo los acuerdos de paz”.

Control político también se afecta

Por su parte, el senador Jaime Amín, del Centro Democrático, dijo que no le preocupa la implementación de la paz, pues su bancada tiene serios reparos al uso del ‘fast track’ para discutir ese tipo de normas, pero que sí cree que se está afectando la labor del Congreso en materia de control político.

“La Unidad Nacional no le está caminando a Santos. ¿Las razones? Averígüelo Vargas. En el fondo los comentarios son que está Unidad no está resquebrajada sino desaparecida, se ausentó completamente, estás han sido dos semanas perdidas para el Gobierno y el Congreso tiene que responderle al país con el control político que no hemos podido hacer”, concluyó Amín..