Después de cientos de años nos venimos a enterar que 5x3 no es lo mismo que 3x5

Varios medios del mundo han recopilado el caso que ocurrió en el tercer grado de un colegio de Estados Unidos cuando un niño fue calificado negativamente en un examen por entregar una respuesta que generó controversia.



En el quiz la profesora le pedía que usara la estrategia de suma repetida para resolver la multiplicación de 5 X 3.



El niño lo que hizo fue sumar 5+5+5, lo que le dio el total de 15, que es el número que resulta de multiplicar 5 x 3.



Sin embargo, la profesora lo calificó mal, pues dijo que no era la respuesta correcta. (Vea también: Fórmula matemática pretende averiguar el número exacto de extraterrestres )



Los padres del menor se quejaron y publicaron la fotografía del examen en la red social Reddit, lo que generó opiniones a favor y en contra.



El caso se hizo tan viral que tuvo que intervenir el Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM, por sus siglas en inglés), quien le dio la razón a la profesora y explicó que 5 x 3 no es lo mismo que 3 x 5, aunque den el mismo resultado.



Según el NCTM, la profesora le pedía a los alumnos sumar un numero la cantidad de veces que indica otro, por lo que requería que 5 x 3 requiere sumar cinco veces el número tres y no tres veces el número cinco.



Aunque esa operación de suma repetida de 5x3 y 3x5 da el mismo resultado, es una operación diferente.



Sin embargo, muchos siguen criticando a la profesora y la llaman extremadamente estricta.