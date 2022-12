Después de un año Luis Fernando Andrade queda en libertad

El juez 10 de garantías de Bogotá le otorgó la libertad al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, quien llevaba un año en casa por cárcel preventivamente por su presunta participación en el escándalo Odebrecht.



El exfuncionario no se presentó a la diligencia y a través de una carta argumentó que su inasistencia es porque teme por su seguridad.



Este martes se vencía esa medida de aseguramiento pues cumplía un año y por eso, el abogado de Andrade, Héctor Escobar, pidió al juez la libertad. La Fiscalía no se opuso y, a través de un comunicado, informó que la medida ya cumplió su objetivo y que los elementos materiales probatorios están a salvo. Teniendo en cuenta que lo que buscaban inicialmente era que Andrade no obstruyera el proceso o manipulara el conjunto de pruebas.

Andrade está en juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, falsedad en documento privado, ocultamiento y destitución de material probatorio y contrato sin cumplimiento de requisitos.



La Fiscalía lo acusa de utilizar su cargo de servidor público para favorecer los intereses de la concesionaria Ruta del Sol, compuesta por Odebrecht, Episol (de Corficolombiana) y CSS Constructores. Específicamente, en el caso de la adjudicación del otrosí del tramo Ocaña-Gamarra por el cual se habrían pagado más de $80.000 millones en coimas.



Andrade se declaró inocente y aseguró ser víctima de persecución de la Fiscalía. Ha Explicado que sus actuaciones fueron para que el país avanzara en materia de infraestructura.

La Fiscalía también le inició un segundo proceso en relación con la adición en la Ruta del Sol III., cuyo consorcio ganador fue Yuma Concesionario.

A través de un comunicado Andrade informó que recibió con “agrado y sensatez” la decisión de la juez.

“Esta decisión me permitirá enfrentar el juicio con las condiciones más apropiadas, después de haber sufrido 12 meses de detención preventiva en mi domicilio”, manifestó.

Además, dijo que su objetivo siempre ha sido demostrar su inocencia y colaborar con la justicia para que se conozca la verdad”.