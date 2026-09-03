Destruyen explosivo instalado en zona rural de El Retorno, Guaviare: estaba listo para atentado //

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un dispositivo explosivo improvisado que había sido instalado en la vereda Nueva Primavera, zona rural de El Retorno, Guaviare.

El hallazgo se produjo durante una operación militar adelantada por uniformados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 29. Mediante labores de reconocimiento, los soldados identificaron el artefacto y activaron los protocolos de seguridad para proceder con su neutralización.

De acuerdo con el Ejército, el dispositivo estaría relacionado con integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Isaías Carvajal. Su ubicación y posterior destrucción permitió prevenir una posible afectación a los habitantes de la zona y a los militares que permanecen en este sector.

El artefacto fue destruido mediante un procedimiento controlado, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de elementos. Las Fuerzas Militares señalaron que continuarán las operaciones en Meta, Guaviare y Vaupés contra los grupos armados ilegales y para garantizar la seguridad de las comunidades.