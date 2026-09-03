En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ministerio de Educación
Jonathan Meléndez
Fenómeno de El Niño
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Destruyen explosivo instalado en zona rural de El Retorno, Guaviare: estaba listo para atentado

Destruyen explosivo instalado en zona rural de El Retorno, Guaviare: estaba listo para atentado

El dispositivo fue ubicado en la vereda Nueva Primavera y destruido de manera controlada para evitar riesgos a la población y a las tropas.

Ejército destruye artefacto explosivo en El Retorno, Guaviare.jpg
Destruyen explosivo instalado en zona rural de El Retorno, Guaviare: estaba listo para atentado //
Foto: Ejército
Por: Felipe García
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un dispositivo explosivo improvisado que había sido instalado en la vereda Nueva Primavera, zona rural de El Retorno, Guaviare.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El hallazgo se produjo durante una operación militar adelantada por uniformados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 29. Mediante labores de reconocimiento, los soldados identificaron el artefacto y activaron los protocolos de seguridad para proceder con su neutralización.

Ejército destruye artefacto explosivo en El Retorno, Guaviare (1).jpg

Últimas noticias

Sismógrafo - Temblor - Sismo - Terremoto. Foto AFP
Nación

¿Cómo saber si un temblor es relevante y genera riesgos? Esto dice el SGC

Bandera de Venezuela
Nación

Embajador de Colombia en Caracas: "La misión es generar ambientes positivos para los empresarios"

De acuerdo con el Ejército, el dispositivo estaría relacionado con integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Isaías Carvajal. Su ubicación y posterior destrucción permitió prevenir una posible afectación a los habitantes de la zona y a los militares que permanecen en este sector.

El artefacto fue destruido mediante un procedimiento controlado, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de elementos. Las Fuerzas Militares señalaron que continuarán las operaciones en Meta, Guaviare y Vaupés contra los grupos armados ilegales y para garantizar la seguridad de las comunidades.

Relacionados

Ejército Nacional

Guaviare

Publicidad

Publicidad

Publicidad