¿Cómo saber si un temblor es relevante y genera riesgos? Esto dice el SGC

Tras el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto, en el Chocó, Santander y varias regiones se han registrado una serie de temblores que han tenido en alerta a la población; sin embargo, en un comunicado, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó cómo identificar si uno es de riesgo o no, para que así la población tenga "mejor control" en este tipo de situaciones.

Primero es importante recordar que, según el SGC, al mes puede llegar a temblar hasta 2.500 veces en diferentes partes del país y la mayoría ni logra ser percibido por la población debido a su baja intensidad, debido a que la Tierra se encuentra en constante liberación de energía.

Sin embargo, la profundidad y la magnitud del mismo determinará si este representa un riesgo para la población, algo que los ciudadanos deben tener en cuenta en el momento que reciben una alerta por los canales oficiales o a través de sus teléfonos con los servicios de alerta.

Colombia es un país con alta actividad sísmica. Foto: Blu Radio

¿Cómo saber si un temblor es relevante y genera riesgos?

De acuerdo con el SGC, entre más superficial sea el sismo, más riesgo puede representar para la población y, además, la intensidad del mismo. Por ejemplo, el 10 de agosto fue de magnitud 7,4 y de una profundidad de 105 kilómetros, entrando en la categoría media y aquí lo que hizo mortal este hecho fue la fuerza e intensidad, además del punto donde se dio.



"La duración de un sismo puede percibirse de manera diferente dependiendo de las condiciones en las que se encuentre cada persona. Factores como la distancia al hipocentro (punto del interior de la corteza terrestre en el que se origina un movimiento sísmico), las características y las formas del terreno y el tipo de construcción pueden influir en la forma y el tiempo durante el cual se siente el movimiento", explicaron.

Sin embargo, si se registra un sismo de 4.5 con una profundidad menor a los 30 kilómetros, también podría poner en riesgo a la población cercana al sitio del epicentro por la fuerza en que se desplazaría la liberación de energía y la rapidez con la que llega a la superficie.

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"De acuerdo con su profundidad, los sismos se pueden catalogar como superficiales (0 a 30 km), intermedios (30 a 120 km) y profundos (mayores a 120 km), y los superficiales son aquellos que tienen mayor probabilidad de generar daños", puntualizaron.