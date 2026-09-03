Embajador de Colombia en Caracas: "La misión es generar ambientes positivos para los empresarios"

El recién designado embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, se prepara para asumir oficialmente sus funciones en Caracas tras haber recibido el beneplácito del gobierno venezolano.

En medio de una coyuntura marcada por notables diferencias ideológicas entre el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez, Jaller proyecta una agenda ambiciosa fundamentada en la reactivación económica y en una diplomacia basada en hechos y datos.

El diplomático definió el panorama actual como una oportunidad única y de enorme potencial para ambos países: “Para mí es un océano azul Venezuela... un motor que puede ser un motor muy importante para las dos naciones y es construir sobre lo construido”.

Oportunidades comerciales

Jaller destacó que el objetivo prioritario de su gestión es transformar la diplomacia tradicional en resultados corporativos y cifras concretas de negocios. El embajador recordó que la relación binacional llegó a registrar en el pasado una balanza comercial de 7.200 millones de dólares y señaló que recuperar esa dinámica es clave para el crecimiento de Colombia.



“Un punto del PIB son 6.350 millones de dólares. Aquí tenemos la oportunidad de generar un punto del PIB que lo necesita nuestro país para salir adelante”, afirmó el diplomático, explicando que este impulso generará empleos y ayudará a reducir la pobreza.

Según Jaller, las oportunidades comerciales no se limitan únicamente al sector de hidrocarburos, sino que abarcan el turismo, el agro, la banca, el retail y la minería.

Energía en Venezuela Foto: referencia, Flow

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Por esta razón, instó a todas las organizaciones nacionales, incluyendo a Ecopetrol, a analizar con rigor el mercado vecino: “Quiero que todas las empresas colombianas, todas las empresas colombianas, sin importar el tamaño, estudien la oportunidad y eso incluye Ecopetrol”.

Desmitificando la seguridad jurídica

Frente a los interrogantes de los empresarios colombianos por el riesgo de expropiaciones pasadas y la volatilidad política en el país vecino, el embajador fue enfático en la necesidad de analizar de forma rigurosa los cambios recientes en el marco legal venezolano.

Destacó que existen ocho hitos recientes, entre ellos la Ley de Hidrocarburos del 29 de enero, la Ley de Minería y las licencias OFAC 56 y 57, que configuran un clima más favorable para la inversión.

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Haller invitó a los inversionistas a dejar atrás los temores y evaluar la situación con datos objetivos: “Hay que quitarle la sábana al fantasma... y con el estudio de los ocho hechos que yo te estoy diciendo, cada una de las personas en el renglón de la economía toma la decisión si ve o no una oportunidad”.

Asimismo, aclaró dudas sobre casos históricos de expropiaciones, precisando que “al Grupo Éxito se le pagó la totalidad del valor de la compañía... eso hay que decirlo con claridad porque son mitos que se van creando urbanos”.

Otro de los puntos críticos abordados por el nuevo embajador es la situación de los ciudadanos colombianos detenidos arbitrariamente en territorio venezolano. Jaller manifestó un compromiso absoluto para buscar su pronta liberación mediante el diálogo directo: “Convicción absoluta de que vamos a trabajar por esa oportunidad de liberar a todas las personas... siempre vamos a poder poner sobre la mesa todos los temas”. Por otra parte, en lo referente a la presencia de grupos criminales organizados en la frontera.

Escuche aquí la entrevista: