Digo las cosas de frente, no me arrugo: Pacho Santos sobre Petro y corrupción

El ex vicepresidente Francisco Santos reiteró sus acusaciones sobre corrupción dentro de la Alcaldía de Gustavo Petro al asegurar que “yo digo las cosas de frente, no me arrugo”.

“Nosotros tenemos toda una cantidad de evidencia de lo que está pasando en las Secretarías, en la Alcaldía, que muestran que lo que dije no es ajeno a la realidad”, manifestó.

Cabe recordar que Pacho Santos fue demandado por el alcalde Gustavo Petro por los delitos de incuria y calumnia, después de que lo acusara de corrupto e inepto.

El jueves, día en que tenían conciliación las dos partes, el actual alcalde de Bogotá no se presentó.

“El doctor Petro no fue, ni se presentó, si su abogado ni mandó a decir nada”, lamentó Santos.

El precandidato a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático aseguró que sigue avanzando “en una cantidad de investigaciones que vamos a mostrar cuando inicie el proceso”.

Finalmente puso el ejemplo de supuestas irregularidades en contratación dentro de la administración distrital.

“De 10,6 billones de pesos, solo 1,6 han sido con licitación, el resto ha sido contratación directa o a través de mecanismos privados”, finalizó.