Dije a Farc que si me mataban, me dejaran donde mi familia me hallara: Moscoso

En un video publicado por la guerrilla de las Farc en su cuenta del portal YouTube, el subteniente Cristian Moscoso responde a preguntas hechas por el comandante del Bloque Sur de las Farc, Milton de Jesús Toncel Redondo alias "Joaquín Gómez".

“No puedo hablar por todos pero los (guerrilleros) que estuvieron conmigo me dieron un trato digno”, dice el subteniente Moscoso en momentos en que aún se encontraba secuestrado.

“Ellos me decían que me iban a curar, que me iban a tratar, que cuando ya estuviera bien me entregaban, yo no les creí, yo simplemente les decía que si me iban a matar, me dejaran en un lugar donde mi familia me pudiera encontrar”, agregó.

El video muestra apartes en que el uniformado oriundo de Cali dice que lo hirieron en la emboscada de las Farc “por levantar mucho el brazo cuando estaba haciendo el cambio de proveedor”.

Dijo que el día después de ser secuestrado tuvo que caminar por 22 horas seguidas.

Entre tanto, el guerrillero que hace un recuento de los hechos, en el video asegura que la liberación del subteniente Moscoso “es otro gesto de paz de la insurgencia que apunta a un desescalamiento del conflicto en Colombia”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Fue atacada la estación de policía en San Calixto, Norte de Santander.

-La Policía Nacional asegura que se investigan los autores del último atentado con una granada en el puerto de buenaventura.

-En cercanías al estadio de fútbol de Barrancabermeja, un hincha del Alianza Petrolera fue atacado al parecer por hinchas del Atlético Bucaramanga. El joven de 23 años resultó herido.

-Con un homenaje a los militares retirados y a los caídos en guerra, se conmemorarán en Medellín los 205 años de la Independencia de Colombia. En el municipio de Turbo será el desfile militar.

-Una eucaristía y un desfile militar se realizarán en Cali para celebrar la fiesta patria. Tránsito advirtió fuertes controles para evitar congestión y desorden durante la presentación.

-Una explosión deja al menos 20 muertos y aproximadamente 100 heridos cerca de la frontera de Siria en Turquía. El hecho se propició en el jardín del centro cultural amara y en estos momentos se teme a que el número de víctimas mortales aumente.

-La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció que el 26 de febrero de 2016 es la fecha elegida para el Congreso extraordinario que elegirá al presidente que sucederá a Joseph Blatter, que presentó su dimisión a principios de junio.