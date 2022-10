Director de la Policía anuncia restructuración tras salida del general Palomino

El general Nieto dijo que aunque es evidente que hay dificultades al interior de la institución, ya hay una inspección para determinar cuáles son las líneas que han llevado a la Policía a esta situación.



“Somos claros de las dificultades que tenemos y en ese sentido vamos a seguir trabajando con unas estrategias muy claras, precisamente en esa unión del cuerpo de generales vamos a revisar todo lo que ha venido construyendo la institución y finiquitaremos precisamente las líneas estratégicas”, manifestó el director de la Policía Nacional.



El anuncio del general Nieto se dio tras la reunión que se llevó a cabo en las últimas horas en la Dirección General de la Policía con los 31 comandantes a nivel nacional.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El presidente del Congreso pide investigar lo que sería un nuevo caso de acoso sexual tras la denuncia de un escolta de la Policía quien reveló que un congresista lo tocó y le pidió favores sexuales a cambio de un ascenso.



-El embajador de Colombia en España pide "prudencia" ante los avances de los diálogos de paz con las Farc en La Habana, cuando aún quedan temas por acordar en la mesa de negociación.



-Con la esperanza de encontrar a los cuatro mineros con vida, los organismos de socorro mantienen las tareas de búsqueda de los cuatro trabajadores de la mina La Playa 2, en jurisdicción de Angelópolis.



-Al menos 8 niños y dos adultos valorados dejó un accidente de una ruta escolar y un taxi en Fontibón, occidente de Bogotá.



-Se reanudará en la Corte Constitucional el estudio de la tutela que busca que se apruebe la unión de parejas del mismo sexo en Colombia.



-Este jueves habrá una reunión entre la ministra de Transporte y los secretarios de Hacienda del país para socializar las nuevas tablas de impuestos de vehículos cuyo pago está suspendido por el momento. Sin embargo, muchos contribuyentes ya han cancelado este tributo, como sucede en el departamento de Caldas.



-El fenómeno meteorológico de El Niño ha iniciado su declive, pero su intensidad sigue siendo fuerte e influye en el clima del planeta, informó la Organización Meteorológica Mundial.



-La Sala Plena de la Corte Constitucional reanudará hoy el debate de una tutela que fue presentada por la comunidad indígena Awá en contra del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Consorcio Colombia Energy, al considerar que el proyecto petrolero sobre explotación de hidrocarburos en Putumayo afectan la identidad cultural y el medioambiente de esa comunidad.



-Por solicitud de un fiscal de la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, un juez Especializado condenó a Yezit Farit Cachayas Quevedo, integrante de la Autodefensas Campesinas de Casanare a 40 años de prisión por los delitos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida cometidos contra el médico Geiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Romero Chaparro.



-Habitantes del barrio Las Cayenas, al sur oriente de Barranquilla, bloquearon la Vía de acceso a ese sector en protesta por un apagón que los afectó durante varias horas. Con la quema de llantas y arengas contra la empresa Electricaribe protestaron hasta la medianoche, hora en que se restableció el servicio.



-La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recortó tres décimas su previsión de crecimiento mundial en 2016, que será de 3 %, alertando sobre la ralentización de países emergentes, la caída de la demanda y un alto riesgo de inestabilidad financiera.



-Leopoldo López, encarcelado desde hace dos años en Caracas, no mantiene su lucha política para ser presidente, aunque no lo descarta, según manifestó el padre del líder opositor venezolano.



-Colectivos de homosexuales en Filipinas celebraron este jueves la decisión de la multinacional estadounidense Nike de poner fin a sus acuerdos comerciales con Manny Pacquiao después de que el popular boxeador manifestara que los gays son "peor que los animales".



-El ICBF anunció que rescató a un menor de la comunidad wayúu con un cuadro de desnutrición en una ranchería en el departamento de La Guajira.



-Una mujer denuncia abusos de su ex esposo. Lo paradójico es que el agresor trabaja en la Personería de Bogotá, entidad que busca velar por los derechos de los ciudadanos.



-Este jueves se realizará la audiencia pública por las obras de la doble calzada Ciénaga-Barranquilla. Ecologistas piden analizar el impacto social y ambiental de la obra.