“Disidencias de Farc se comprometieron a no entrar a centros poblados”: jefe negociador del Gobierno

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con las disidencias de las FARC, destacó los avances significativos alcanzados en el último ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC), el grupo principal de disidencias de las FARC. Este encuentro, que marca el cierre del cuarto ciclo de conversaciones, tuvo lugar en San José del Guaviare, iniciando el 3 de marzo y concluyendo este domingo con varios acuerdos orientados a la realización de "transformaciones territoriales" en zonas de influencia de este grupo armado.

De, una novedad significativa en este proceso ha sido el acuerdo sobre la prohibición acuerdo con González Posso de la presencia armada y uniformada en los centros poblados, lo cual representa un avance hacia el respeto estricto hacia la población civil, según enfatizó.

El jefe negociador del Gobierno dijo que sobre el papel se lograron fórmulas para hacer cumplir el cese al fuego y enfatizó en que es hora de pasar de la letra a los hechos.

“La otra disposición que ha sido parte de una discusión que en ningún otro proceso se había logrado formalizar y es el de establecer la prohibición de presidencia armada uniformada en los centros poblados. En Colombia pues ahí la ruralidad está estructurada alrededor de centros poblados y pues las comunidades se quejan y hay quejas de toda la ciudadanía cuando se presentan estas manifestaciones, exhibiciones, ejercicios y hasta confrontaciones en centros poblados por parte de diferentes grupos y en forma cruzada. Entonces yo creo que va a llevar a la exigibilidad de estricto cumplimiento de respeto a la población civil son disposiciones nuevas que no se habían experimentado en el país, lo que me parece que hay que pasar de la letra a los hechos, pero hay manifestaciones de voluntad en ese sentido, me parece que es un paso adelante”, dijo.

El derecho internacional humanitario es algo muy exigente y muchas veces no llega a conocimiento ni en el de las estructuras de base, pero tampoco de la población, para que la población exija de forma mucho más contundente que se cumpla por lo menos la palabra escrita añadió González Posso.

A pesar del optimismo reflejado en las palabras del jefe negociador, persisten las preocupaciones en cuanto a la efectividad del cese al fuego. Las disidencias continúan ejerciendo prácticas de extorsión, amenaza y asesinato en diversas regiones, lo cual subraya la necesidad de compromisos concretos y mecanismos de monitoreo y verificación robustos. Se han logrado acuerdos preliminares que esperan fortalecer dichos mecanismos, con la instalación de puntos de observación en 22 municipios críticos y la presencia de delegaciones internacionales y locales encargadas de la prevención y la pedagogía en derechos humanos.

González se mostró cauto optimismo frente a los compromisos adquiridos por las disidencias, destacando la presencia de comandantes en la mesa de diálogo como un indicativo de una voluntad seria de avanzar hacia la paz. Además, resalta la importancia de estos acuerdos parciales como medios para brindar alivio inmediato a comunidades afectadas por la violencia y la marginalidad, apuntando hacia una integración más efectiva de la institucionalidad en zonas históricamente abandonadas por el Estado.