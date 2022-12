Dispararon sin mediar palabra: sobreviviente de ataque del ejército venezolano

El ciudadano colombiano Géler Barreto Gutiérrez, quien había sido privado de la libertad por uniformados de Venezuela en hechos registrados en la frontera colombo-venezolana, en el sector conocido como ‘La Roca’ a orillas del río Táchira, fue liberado tras gestiones del cónsul de Colombia en San Antonio del Táchira.

“En ese instante uno piensa lo peor, dijeron que me llevaban para una guarnición venezolana (…), me dispararon, yo me bajé de la volqueta y le dije al soldado: no me mate, no me mate y le levanté los brazos”, relató Géler.

Entretanto, la Cancillería informó que en las próximas horas serán repatriados los restos mortales de Libardo Fuentes Hernández, quien murió en el mismo sitio por el uso excesivo de la fuerza de uniformados venezolanos que dispararon contra los dos colombianos que se encontraban desarmados.

Representantes de la Cancillería, el Ministerio de Defensa y autoridades locales y gubernamentales estuvieron reunidas durante la tarde en Norte de Santander analizando la información recaudada, que será utilizada para la reclamación ante el Gobierno de Venezuela.