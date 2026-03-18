DNI alerta vulneraciones a plataforma de la Dian para posible manipulación de datos

La Dirección Nacional de Inteligencian (DNI) emitió un comunicado en el que advierte sobre una vulneración de seguridad en la plataforma de agendamiento de citas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), detectada el pasado 6 de marzo.

Además, señaló que “este incidente, sumado a otras intrusiones en sistemas informáticos estatales durante los últimos días, evidencia una operación coordinada para la extracción masiva de información sensible”.

De acuerdo con el comunicado, estas acciones tendrían como objetivo la construcción de un “lago de datos” con información detallada de ciudadanos, como nombres, apellidos y números de cédula. Este repositorio, advierte la DNI, podría ser utilizado para alterar datos en distintas fuentes y reportes relacionados con el proceso electoral del próximo 31 de mayo, tanto en etapas previas como posteriores a la jornada de votación.

Frente a este escenario, la DNI recomendó que todo el ecosistema tecnológico vinculado al proceso electoral (incluyendo hardware, software y firmware) sea catalogado como infraestructura crítica cibernética. Esto permitiría una revisión integral en la que participen múltiples entidades, con el fin de garantizar la seguridad de los sistemas, bases de datos y registros asociados a las elecciones.



Finalmente, la entidad insistió en la necesidad de que estos procesos de auditoría cuenten con acompañamiento especializado e incluso veeduría internacional, con el objetivo de asegurar la transparencia y la protección de la voluntad popular en los comicios.

Este comunicado se conoce luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, le insistiera a la Registraduría en una auditoría sobre los software que se utilizan para el conteo de los votos y en la que participará el Ministero de las TIC. La ministra de esa cartera, Carina Murcia, aclaró que esa auditoria no la harían funcionarios del ministerio porque deben ser personas técnicas, capacitadas en esos procesos, y una entidad certificada con la que ya se cuenta. “Nosotros como ministerio tic estaremos en el acompañamiento tecnico. La secretaria del plan de mando unificado de ciberseguridad está liderada por esta cartera y así lo hemos venido trabajando”, explicó.