Donald Trump está despistado: J Balvin tras cancelar presentación en Miss USA

Desde Cochabamba, Bolivia, el cantante J Balvin dijo en Mañanas BLU que el político y empresario estadounidense está despistado al afirmar que no sabe quién es él.



“Está despistado porque primero está hablando de Miss Universo, no está hablando de Miss USA, se fue por otro lado”, dijo al aclarar que no necesita fama (Lea también: “Ni siquiera sé quién es”: Trump sobre cancelación de J Balvin en Miss USA )



El cantante explicó que simplemente canceló su presentación porque busca hacerse respetar como artista y como latino, aunque aclaró que lo suyo es la música y no la política.



“No fue una decisión política, fue una decisión de José Álvaro Osorio. Lo hice de corazón y si eso tuvo una repercusión mundial pues bienvenida”, indicó (Lea también: Donald Trump propone levantar un muro en la frontera que paguen los mexicanos )



Además, reiteró que lo que lo motivó fueron los comentarios del magnate a los que calificó de “racistas y discriminatorias”.



Si bien el cantante aclaró que no tenía un contrato firmado: “No se firman contratos, esto es publicidad donde ellos pagaban todos los gastos Louisiana, el 12 de julio, ellos pagan los gastos, lo que son viáticos. Yo estoy tranquilo porque contrato como tal de show no tenía nada que ver. No era el show de hora y medio que acostumbramos” (Lea también: Por comentarios de Donald Trump, J Balvin cancela participación en Miss USA )



Trump aseguró este jueves que no sabe quién es J Balvin y que no tenía un contrato firmado con el colombiano.