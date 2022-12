¿Dónde están los $120.000 millones que BanAgrario prestó a Navelena?

El senador Jorge Enrique Robledo evidenció, a través de un nuevo informe de la Contraloría General, que en Fiduoccidente, la fiducia que garantizaría el pago, no hay cómo asumir los $135.805 millones (con intereses de mora) que Navelena le debe al Banco Agrario.



El parlamentario ofreció este martes una rueda de prensa en la cual reiteró que nunca hubo cierre financiero y no entraron los recursos para pagar el crédito del consorcio, cuya participación en un 80 por ciento era de la multinacional brasileña Odebrecht.



En el informe de 74 páginas, la Contraloría reitera que el Banco Agrario nunca debió haber prestado la plata a Odebrecht, tema sobre el cual el senador Robledo insiste en que se deben producir las sanciones fiscales, disciplinarias y penales a las que haya lugar.



Le puede interesar: Las irregularidades que encontró Contraloría en préstamo de BanAgrario a Navelena.



"Una deuda privada la convirtieron en una deuda pública, en la que el Grupo Aval recibió los recursos. El negocio fue así; la pérdida de un banco privado, se la pasaron al banco público. ¡Muy grave!", expresó el parlamentario.



"La única garantía de que apareciera plata con qué pagar en caso de que Navelena no pagara era los recursos del cierre financiero de ese negocio y nunca hubo cierre financiero del negocio, o sea que a la cuenta dónde debería depositarse una plata que respondiera por el no pago, nunca entró la plata. Dice la Contraloría que no hay recursos disponibles para cancelar la obligación, eso dicho en otras palabras es que: la plata está perdida", puntualizó Robledo.



