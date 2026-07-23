Dron con explosivos se estrelló en campo petrolero de Caño Limón, Arauca: hubo detonación controlada

Un dron artesanal de difícil detección cargado con explosivos logró ingresar recientemente al complejo petrolero de Caño Limón, en Arauca, y se estrelló contra una zona de almacenamiento sin que su carga detonara, evitando una emergencia que pudo haber tenido consecuencias de gran magnitud.

Fuentes confirmaron a Blu Radio que el hecho mantiene varias hipótesis abiertas y que, por ahora, no está claro cuál era el verdadero objetivo del ataque.

Aunque el dron impactó el área del campo petrolero, cerca del lugar existe una unidad militar con presencia permanente de tropas, por lo que las autoridades no descartan que el blanco hubiera sido esa unidad y no la infraestructura de la industria petrolera.

Las mismas fuentes indicaron que, tras el hallazgo del artefacto, personal del complejo de Caño Limón solicitó apoyo al Ejército Nacional. Uniformados del Grupo Marte, especializado en el manejo y destrucción de explosivos, realizaron una detonación controlada para neutralizar el riesgo.



El dron era de fabricación artesanal y transportaba una carga explosiva que no alcanzó a activarse debido a que el aparato se estrelló antes de cumplir su recorrido.

El incidente ocurrió en un sector donde hay un tanque con capacidad para almacenar cerca de 100.000 barriles de petróleo y donde laboran aproximadamente 200 trabajadores, lo que evidencia el alto riesgo que representó la acción.

Aunque no se ha atribuido la responsabilidad del hecho, en la zona delinquen estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN, organización criminal que históricamente ha ejecutado ataques contra la infraestructura petrolera y energética en Arauca.

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Tras lo ocurrido, se reforzaron las medidas de seguridad en las instalaciones estratégicas y continúan las verificaciones para establecer el origen del dron, su ruta de vuelo y el objetivo que perseguía.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas acciones contra infraestructura crítica en la región.