Ataque contra Policía en Arauca se hizo desde una volqueta cargada de explosivos

Autoridades confirman que son tres las personas fallecidas por el violento ataque y hostigamiento que el ELN ha adelantado contra la Policía en zona rural de Tame, Arauca, durante la tarde y noche de este martes.

El hecho se dio puntualmente contra la estación de Policía del centro poblado de Betoyes, ubicado a unos 20 minutos del casco urbano de Tame, Arauca.

Según la información preliminar, el ataque fue perpetrado desde una volqueta cargada de tatucos y explosivos, activada junto a las instalaciones policiales.

De los fallecidos, dos son policías, uno de ellos identificado como Arian Stiven Riascos; la otra víctima es una mujer civil que estaba cerca del lugar.



El hecho, además, dejó ocho policías y un soldado heridos, y aunque inicialmente se intentó un traslado vía aérea con apoyo de las Fuerzas Militares, este se ha demorado por las malas condiciones climáticas y porque el hostigamiento continúa.

Entre tanto, la Policía continúa con la comunicaciones con dicha estación vía radio mientras llegan más refuerzos.