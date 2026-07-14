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Ataque contra Policía en Arauca se hizo desde una volqueta cargada de explosivos

El hecho además dejó nueve policías y un soldado heridos, quienes están siendo trasladados vía aérea con apoyo de las Fuerzas Militares.

Ataque contra Policía en Arauca se hizo desde una volqueta.jpg
Ataque contra Policía en Arauca se hizo desde una volqueta //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

Autoridades confirman que son tres las personas fallecidas por el violento ataque y hostigamiento que el ELN ha adelantado contra la Policía en zona rural de Tame, Arauca, durante la tarde y noche de este martes.

El hecho se dio puntualmente contra la estación de Policía del centro poblado de Betoyes, ubicado a unos 20 minutos del casco urbano de Tame, Arauca.

Según la información preliminar, el ataque fue perpetrado desde una volqueta cargada de tatucos y explosivos, activada junto a las instalaciones policiales.

De los fallecidos, dos son policías, uno de ellos identificado como Arian Stiven Riascos; la otra víctima es una mujer civil que estaba cerca del lugar.

El hecho, además, dejó ocho policías y un soldado heridos, y aunque inicialmente se intentó un traslado vía aérea con apoyo de las Fuerzas Militares, este se ha demorado por las malas condiciones climáticas y porque el hostigamiento continúa.

Entre tanto, la Policía continúa con la comunicaciones con dicha estación vía radio mientras llegan más refuerzos.

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