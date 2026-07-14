De La Espriella declara objetivo militar a dos cabecillas del ELN en Santander: así culminó empalme

Desde Bucaramanga, en medio del empalme territorial con el gobernador, alcaldes y autoridades de Santander, el presidente electo Abelardo de la Espriella envió un contundente mensaje a los grupos armados ilegales que operan en el oriente del país.

#Atención Culminó el encuentro del presidente electo Abelardo de la Espriella con el gobernador de Santander y alcaldes de la región. El nuevo mandatario declaró objetivo militar a alias 'Zorrito' y 'Volkswagen', dos cabecillas del ELN #VocesySonidos pic.twitter.com/DD7pJV7mEh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 14, 2026

El mandatario electo hizo un llamado directo a alias 'Zorrito', integrante del Frente Camilo Torres Restrepo, y a alias 'Volkswagen', del Frente Efraín Pabón del ELN, quienes delinquen en la región de los Santanderes, reiterando que tendrán pocos días para abandonar las armas.

"Quiero hacerle un llamado a este par de bandidos del ELN, alias 'Zorrito', del Frente Camilo Torres Restrepo, y alias 'Volkswagen', del Frente Efraín Pabón, que operan en los Santanderes, lo he dicho y lo reitero, tienen pocos días para desmovilizarse. Bandido que no se someta a la ley será perseguido y dado de baja, como la ley corresponde", afirmó.



De la Espriella aseguró que quienes no se acojan al proceso de sometimiento serán perseguidos por la Fuerza Pública una vez asuma la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.

Las declaraciones fueron entregadas durante el encuentro de empalme territorial con las autoridades santandereanas, donde también agradeció el respaldo electoral recibido por el departamento y anunció que Santander tendrá un lugar prioritario dentro de su administración.

"Estoy feliz de estar en Bucaramanga, que fue determinante para el triunfo de la Patria Milagro. Mi cariño absoluto y mi agradecimiento para este departamento. Santander, por la historia de los comuneros y de los defensores de la libertad, tiene un lugar muy especial en mi corazón", expresó.

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El presidente electo señaló que su gobierno buscará atender las principales necesidades del departamento, las cuales fueron consolidadas en una matriz de trabajo construida con los mandatarios locales.

Asimismo, aseguró que el país atraviesa una difícil situación en diferentes sectores, pero reiteró su compromiso de trabajar en temas como seguridad, salud, oportunidades para los jóvenes e infraestructura vial.

"Santander ha sido olvidado por el Gobierno Nacional. Ha sido olvidado en seguridad, en salud, en oportunidades para los jóvenes y en una infraestructura vial totalmente deteriorada. No vamos a permitir el abandono estatal", manifestó.

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Finalmente, anunció que realizará visitas permanentes a las regiones y advirtió que ejercerá un estricto control sobre la inversión de los recursos públicos.

"Cada semana me tendrán en los departamentos y cada peso que se envíe desde el Gobierno Nacional deberá ser invertido en los proyectos. No acepto politiquería ni que se pierda un solo peso", puntualizó.