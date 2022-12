Dueño de predio donde cayó puente había sido investigado: alcalde de Villavicencio

El alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, en entrevista con BLU Radio reveló detalles de la tragedia en la que 7 personas murieron y otras 15 resultaron heridas por la caída de un puente colgante en la vereda El Carmen, cerca de la ciudad.



Barbosa reveló que el dueño del predio, identificado como Manuel Díaz, ya había sido investigado en varias ocasiones por incumplir las normas sobre el cuidado de zonas forestales.



Por ejemplo, dijo el mandatario local, el hombre construyó una piscina ilegalmente y tuvo que ser demolida.



“El dueño del predio, desde el año 2004, ha tenido diferentes investigaciones abiertas, así como sanciones. Incluso también ha habido demoliciones por las obras que allí adelanta y que no se pueden hacer gracias a las condiciones especiales que tienen este tipo de zonas, declaradas reserva”, manifestó el alcalde.



“Incluso, hace unos años se demolió una piscina que había construido. Se han capturado trabajadores que él ha tenido allí haciendo esas construcciones que no tienen permiso”, añadió.



Por otro lado, confirmó que el hombre cobraba a los turistas una tarifa de 2.000 pesos para cruzar por el puente y llegar a otro tipo de construcciones que tenía en su predio.



“El señor cobraba 2.000 pesos por el paso de las personas en su mismo predio para ir a otras construcciones que tenía en su finca (…) El puente fue construido en un predio privado, en una zona de reserva forestal y donde el dueño del predio ha tenido varias investigaciones por las acciones que adelanta en el predio”, añadió.



Finalmente, hizo énfasis en que las construcciones que Díaz tenía en su predio no son legales y pese a los actos administrativos constantemente desarrollados, seguía teniéndolas.