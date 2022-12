¿Duque desautoriza a Francisco Santos sobre solución para crisis en Venezuela?

El mandatario insistió en que el continente y toda la comunidad internacional deben unirse para buscar una solución pacífica a la grave crisis humanitaria.

deben unirse para buscar una solución pacífica a la grave crisis humanitaria y migratoria.

“Seguiremos invitando,que esa acción pueda ser una coordinación de presión que permita que el pueblo venezolano recupere pronto su libertad. Pero me reafirmo en esto: esto no es con espíritu belicista”, señaló.Francisco Santos, quien dijo que no se podía descartar ninguna posibilidad frente al tema.