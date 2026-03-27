“Durante los últimos dos años ha sido guerra y persecución contra 'Mordisco'”: Camilo Gónzalez

La relación entre el Gobierno y las disidencias de las Farc lideradas por 'Iván Mordisco' derivó en un escenario de confrontación armada tras el fracaso de los intentos de negociación. Así lo aseguró el exjefe negociador Camilo González Posso, quien afirmó que el proceso terminó en una ruptura definitiva.

Según explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, tras varios intentos de diálogo iniciados en 2022, las conversaciones con este grupo se vieron afectadas por hechos de violencia y desacuerdos sobre condiciones básicas, como la presencia del Estado en territorios clave. Esto llevó a que las mesas se suspendieran y, posteriormente, se rompieran.

"Quiere decir que durante los últimos 2 años pues ha sido una situación de guerra y de persecución la que se ha dado con Mordisco. Ellos se retiraron de la mesa, eso fue una realidad. La presencia de 'Mordisco' y de los del Cauca en la mesa de sus aliados del Bloque Occidental pues fue siempre en crisis desde el primer momento", señaló González.



Ruptura interna y fracaso de la mesa

El exnegociador detalló que el proceso se fracturó definitivamente cuando sectores cercanos a 'Mordisco' se negaron a aceptar compromisos como el ingreso de la fuerza pública a zonas estratégicas y la verificación de no agresión a la población civil.

En contraste, otro sector de las disidencias, liderado por alias 'Calarcá', sí aceptó esas condiciones y continuó en conversaciones con el Gobierno, lo que evidenció la fragmentación interna del grupo.



González explicó que esa división no fue coyuntural, sino el resultado de disputas históricas por control territorial, economías ilegales y liderazgo, que se intensificaron tras la muerte de 'Gentil Duarte'.



Un grupo debilitado y sin mando unificado

El exfuncionario sostuvo que, contrario a la idea de una estructura sólida, las disidencias de 'Mordisco' operan como una red fragmentada, sin mando centralizado ni estrategia unificada.

“Pero él no es un jefe operativo, él no es el, digamos, él no da órdenes, él no le da órdenes a Carlos Patiño para las acciones. No son como las FARC, que tenían una jefatura donde hacían planes y tenían operaciones sostenidas con alguna estrategia frente al Ejército”, agregó Posso.

Incluso, aseguró que en los últimos años este grupo ha perdido capacidad militar y territorial, en medio de enfrentamientos con otras disidencias y con la fuerza pública.

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Sobre el futuro de estas estructuras, González advirtió que el país podría enfrentar una mayor fragmentación de estos grupos armados, lo que no necesariamente implica menos violencia.

Según dijo, la tendencia es hacia la creación de células más pequeñas, con menor capacidad estratégica, pero con potencial para generar afectaciones locales mediante acciones como ataques con drones o atentados focalizados.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: