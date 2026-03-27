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Blu Radio  / Nación  / “Durante los últimos dos años ha sido guerra y persecución contra 'Mordisco'”: Camilo Gónzalez

“Durante los últimos dos años ha sido guerra y persecución contra 'Mordisco'”: Camilo Gónzalez

El exnegociador detalló que el proceso se fracturó definitivamente cuando sectores cercanos a 'Iván Mordisco' se negaron a aceptar compromisos.

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