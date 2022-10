EE.UU. hará "monitoreo más estricto" de casos de ébola, asegura Obama

anunció que el mandatario enfocará de nuevo su agenda este jueves en atender la amenaza.

Obama ha recalcado en que el riesgo de expansión del virus en el país sigue siendo bajo.

Sin embargo, si la respuesta internacional es insuficiente, la epidemia podía expandirse en África occidental y tornarse difícil de contener dijo el presidente el miércoles tras una reunión de crisis con altos asesores.

Obama señaló que por ello ayudar a ese continente representa "una inversión en nuestra propia salud pública".

La Casa Blanca informó que el presidente decidió consagrar en forma prioritaria por segundo día consecutivo su agenda a gestionar la crisis del ébola y suspendió dos viajes a Rhode Island y a Nueva York programados para este jueves.

Las prevenciones en Estados Unidos aumentaron después que se informara del contagio con ébola de una segunda enfermera del hospital de Dallas (Texas, sur), donde se atendió a un paciente liberiano que murió la semana pasada.

Thomas Eric Duncan, quien llegó sin síntomas a Texas en setiembre desde Liberia, se enfermó pocos días después. Internado el 20 de setiembre, falleció el 8 de octubre.

Este segundo caso de infección de una enfermera no solo puso en evidencia fallas en los procedimientos sino que también alimentó las preocupaciones sobre la suficiencia de las acciones tomadas para prevenir el riesgo.

La enfermera, que ya fue aislada, había tomado un avión un día antes de ser diagnosticada, dijeron autoridades de salud que ahora buscan a las 132 personas que compartieron ese vuelo doméstico para examinarlas.

Obama, sin embargo, explicó que "no estamos en una situación como la de la gripe, en la que los riesgos de una rápida propagación de la enfermedad son inminentes".

El presidente recordó que el virus no se transmite por vía aérea y que una persona no lo contagia mientras no desarrolle síntomas.

Incluso se puso a sí mismo como ejemplo, al recordar que recientemente se reunió con personal que atendieron a enfermos de ébola.

"Les estreché la mano, tomé en mis brazos y abracé (...) a enfermeras para agradecerles el trabajo valiente que habían hecho al ocuparse de un paciente. Siguieron los protocolos, sabían lo que hacían y yo me sentí completamente seguro", afirmó.

No todos los estadounidenses se sienten igual de tranquilos ante la posibilidad de entrar en contacto con personas que hayan tenido algún tipo de riesgo.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, y otros legisladores de ese partido pidieron este miércoles al gobierno "prohibir temporalmente" el ingreso a personas originarias de Liberia, Guinea y Sierra Leona, los tres países africanos más afectados por la epidemia.

"Lo exhortamos a considerar la suspensión temporal de las visas a individuos de Liberia, Guinea y Sierra Leona hasta que la epidemia sea controlada", escribieron el presidente de la comisión de Seguridad Interior Michael McCaul y los cinco presidentes de sus subcomisiones, todos republicanos, en una carta dirigida a los secretarios de Estado y de Seguridad interior.

Afp