EE.UU. pide prudencia tras amenaza yihadista contra centros comerciales

El secretario de Seguridad Interior (DHS), Jeh Johnson, pidió este domingo prudencia a los consumidores estadounidenses, tras una amenaza de ataques yihadistas contra un importante centro comercial de Minnesota (norte) y otras galerías de compras en Canadá y Reino Unido.



"Cualquiera que tenga previsto ir al Mall of America hoy (domingo) debe ser prudente", dijo Johnson a la cadena de televisión CNN.



Mall of America, en Minnesota, es uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos, que según su sitio web, equivale a siete estadios de béisbol de los Yankees o 258 estatuas de la libertad.



La organización islamista shebab, rama de Al Qaeda en Somalia, difundió un video en el que llama a realizar ataques similares al de "Mall Westgate" en Nairobi, Kenia, que dejó 67 muertos y más de 175 heridos en septiembre de 2013, según el Centro estadounidense de vigilancia de los sitios islamistas (SITE).



"La guerra apenas comenzó", dijo el portavoz de los shebab en el video publicado por SITE. "Westgate es solo una gota en el océano, los ataques continuarán", amenazó Ali Mahmud Ragi.



Al final del video, que dura 66 minutos y cuenta con una versión en inglés y otra en árabe, un individuo enmascarado llama a "lobos solitarios" a atacar centros comerciales occidentales, y nombra a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.



"¿Y si se produce un ataque en el Mall of America en Minnesota? ¿O en el West Edmonton Mall de Canadá? ¿O en Londres en Oxford Street?", dijo el individuo.



Portavoces del Mall of America, visitado por unos 40 millones de personas al año, dijo que se incrementaron las medidas de seguridad en respuesta a las amenazas de los shebab.



SITE estima que el video se parece a otros publicados recientemente por los shebab.



"Estamos en una nueva fase en la cual las organizaciones se apoyan cada vez más en actores independientes para inspirarlos, unirlos a sus causas y para llevar a cabo sus propios ataques a pequeña escala". "Estoy muy preocupado", afirmó Johnson.



El alto funcionario dijo que el gobierno tiene que tomar estos llamados seriamente, pero no informó si su despacho tiene informaciones específicas sobre las amenazas.



El Departamento de Seguridad Interior está en el medio de una batalla por fondos entre el presidente Barack Obama y el Congreso nacional, controlado por el partido Republicano. Los legisladores han otorgado fondos a todos los departamentos federales hasta el final del año fiscal 2015, excepto éste, en un intento por anular la decisión de Obama de diferir las deportaciones de millones de inmigrantes ilegales.



Refiriéndose a la amenaza, Johnson dijo "sólo son más motivos por los cuales necesito un presupuesto".



Los islamistas shebab quieren derrocar al gobierno de Somalia, apoyado por la comunidad internacional, y han llevado a cabo varios ataques en países vecinos. Unos 100 militares estadounidenses están en el país para ayudar al gobierno en su lucha contra los islamistas.



