En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / EEUU ofrece más ayuda a Colombia tras terremoto: “Listos para apoyar al presidente De La Espriella"

EEUU ofrece más ayuda a Colombia tras terremoto: “Listos para apoyar al presidente De La Espriella"

Washington destinó US$15,5 millones para atender a damnificados y aseguró que evalúa ampliar la ayuda según las necesidades.

Estados Unidos brindará más apoyo a Colombia
Estados Unidos brindará más apoyo a Colombia
EFE -AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El Gobierno de Estados Unidos destinó 15,5 millones de dólares en ayuda inicial para Colombia tras el terremoto registrado este lunes. Los recursos serán utilizados para atender necesidades relacionadas con refugios de emergencia, alimentación, protección y evaluación de los daños ocasionados por el sismo.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.

Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que Washington mantiene una comunicación permanente con el Gobierno colombiano para determinar qué otros apoyos pueden ser necesarios durante la atención de la emergencia. La funcionaria destacó que la administración de Donald Trump está preparada para responder a las solicitudes que formule Colombia.

Últimas noticias

Colombia-Terremoto-AFP.jpg
Nación

Propuesta en el Congreso: donar un día de salario para damnificados por el terremoto de 7.4

Karol G.jpg
Nación

Karol G lanzó campaña para ayudar a los damnificados por el terremoto: de esto se trata

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿En qué se usarán los US$15,5 millones enviados por EE. UU.?

Molano explicó que la ayuda inicial contempla suministros para las personas que quedaron sin vivienda y elementos necesarios para quienes participan en las labores de atención en las zonas afectadas.

“Muchas veces son suministros específicos para los refugios, claro, para tener un lugar en donde dormir día a día”, señaló la funcionaria. También mencionó artículos como máscaras, guantes y equipos de protección personal para quienes trabajan directamente en la emergencia.

Los recursos también permitirán apoyar la evaluación de los daños y las necesidades que dejó el terremoto, información que será determinante para establecer las siguientes acciones de asistencia.

Publicidad

Equipos de rescate buscan sobrevivientes tras el colapso de un edificio por el terremoto en Pereira
Rescate de atrapados en Colombia tras terremoto
AFP

¿Estados Unidos aumentará la ayuda para Colombia?

La portavoz del Departamento de Estado dejó abierta la posibilidad de ampliar el apoyo económico y logístico. La decisión dependerá de la evaluación que realicen las autoridades colombianas y de las necesidades que sean comunicadas a Washington.

Publicidad

“Estamos listos para apoyar al presidente De La Espriella y las necesidades que ellos nos comuniquen”, afirmó Molano, quien reiteró que existe una línea de comunicación abierta entre ambos gobiernos.

La funcionaria también explicó que Estados Unidos mantiene como prioridad la asistencia consular a sus ciudadanos que se encuentran en Colombia. La embajada en Bogotá permanece en contacto con las autoridades y ofrece canales de atención para quienes requieran información o asistencia.

Sobre la posibilidad de enviar rescatistas o personal estadounidense, Molano indicó que Washington está dispuesto a apoyar al Gobierno colombiano mientras se evalúa la situación. “Seguimos muy listos para monitorear siempre toda la situación”, afirmó.

La ayuda anunciada constituye, por ahora, el primer paquete de asistencia de Estados Unidos para responder a la emergencia y podrá ajustarse conforme avance la evaluación de los daños.

Relacionados

Estados Unidos

Terremotos

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad