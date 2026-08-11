EEUU ofrece más ayuda a Colombia tras terremoto: “Listos para apoyar al presidente De La Espriella"

El Gobierno de Estados Unidos destinó 15,5 millones de dólares en ayuda inicial para Colombia tras el terremoto registrado este lunes. Los recursos serán utilizados para atender necesidades relacionadas con refugios de emergencia, alimentación, protección y evaluación de los daños ocasionados por el sismo.

Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que Washington mantiene una comunicación permanente con el Gobierno colombiano para determinar qué otros apoyos pueden ser necesarios durante la atención de la emergencia. La funcionaria destacó que la administración de Donald Trump está preparada para responder a las solicitudes que formule Colombia.

¿En qué se usarán los US$15,5 millones enviados por EE. UU.?

Molano explicó que la ayuda inicial contempla suministros para las personas que quedaron sin vivienda y elementos necesarios para quienes participan en las labores de atención en las zonas afectadas.



“Muchas veces son suministros específicos para los refugios, claro, para tener un lugar en donde dormir día a día”, señaló la funcionaria. También mencionó artículos como máscaras, guantes y equipos de protección personal para quienes trabajan directamente en la emergencia.

Los recursos también permitirán apoyar la evaluación de los daños y las necesidades que dejó el terremoto, información que será determinante para establecer las siguientes acciones de asistencia.

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Rescate de atrapados en Colombia tras terremoto AFP

¿Estados Unidos aumentará la ayuda para Colombia?

La portavoz del Departamento de Estado dejó abierta la posibilidad de ampliar el apoyo económico y logístico. La decisión dependerá de la evaluación que realicen las autoridades colombianas y de las necesidades que sean comunicadas a Washington.

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“Estamos listos para apoyar al presidente De La Espriella y las necesidades que ellos nos comuniquen”, afirmó Molano, quien reiteró que existe una línea de comunicación abierta entre ambos gobiernos.

La funcionaria también explicó que Estados Unidos mantiene como prioridad la asistencia consular a sus ciudadanos que se encuentran en Colombia. La embajada en Bogotá permanece en contacto con las autoridades y ofrece canales de atención para quienes requieran información o asistencia.

Sobre la posibilidad de enviar rescatistas o personal estadounidense, Molano indicó que Washington está dispuesto a apoyar al Gobierno colombiano mientras se evalúa la situación. “Seguimos muy listos para monitorear siempre toda la situación”, afirmó.

La ayuda anunciada constituye, por ahora, el primer paquete de asistencia de Estados Unidos para responder a la emergencia y podrá ajustarse conforme avance la evaluación de los daños.