Ejército aún no tiene coordenadas para liberación del general Alzate

El general Leonardo Pinto, comandante de la Séptima División del Ejército, quien atiende el secuestro del general Rubén Darío Alzate por parte de las Farc, reveló en diálogo con Blu Radio que todavía no han recibido las coordenadas para la liberación del uniformado y sus dos acompañantes.



"Hasta el momento no nos han dado órdenes de detener actividades de control y vigilancia. No hemos recibido coordenadas”, comentó el general Leonardo Pinto.



El comandante de la Séptima División con funciones en Chocó, departamento donde fue secuestrado el general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, aseguró que "una vez se hagan los protocolos, nosotros suspendemos cualquier movimiento para facilitar la entrega de los secuestrados”.



Además el general Pinto desmintió enfrentamientos con la guerrilla de las Farc en la zona como lo han denunciado las comunidades chocoanas.



“No hemos tenido combates ni enfrentamientos con las Farc o con el ELN en la zona. Los controles que se están haciendo son de vigilancia”, aseguró.



Finamente se pronunció sobre el anunciado paro armado de la guerrilla del ELN en Chocó y aseguró que la tropa mantiene asegurada la zona y las carreteras del departamento.



“Tenemos un dispositivo para garantizarle la seguridad a la gente (…) Las empresas de servicio público no han querido despachar buses, por lo que no hay transporte de buses de pasajeros en las carreteras de Chocó”, comentó.



Finamente el general Leonardo Pinto, comandante de la Séptima División del Ejército, aseguró que las denuncias de supuesto desabastecimiento de alimentos para la comunidad no son ciertas.



“No hemos impedido ni estamos impidiendo la entrada de alimentos a la zona”, finalizó.