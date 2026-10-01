En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Cultivos ilícitos
Gasolina
FMI
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ejército estrena herramienta de inteligencia artificial para fortalecer sus capacidades

Ejército estrena herramienta de inteligencia artificial para fortalecer sus capacidades

La herramienta fue desarrollada para fortalecer la gestión del conocimiento y apoyar la toma de decisiones dentro de la institución. En su primera fase, estará enfocada en la consulta de información doctrinal, normativa y operativa.

Ejército Nacional.jpg
Ejército Nacional.
Foto: suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El Ejército presentó ‘Lanza Chat’, su primera herramienta institucional de inteligencia artificial generativa, desarrollada a través del Sistema de Ciencia y Tecnología de la Fuerza. El lanzamiento se realizó en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el Ejército, ‘Lanza Chat’ busca optimizar la gestión del conocimiento y facilitar la toma de decisiones estratégicas. En su primera fase, la plataforma estará dirigida al área doctrinal y permitirá agilizar la consulta de información normativa y operativa de la institución.

Últimas noticias

conductor de carga.jpg
Nación

Gobierno trabajará con SENA para formar conductores de carga y frenar falta de relevo generacional

Abelardo De La Espriella
Nación

De La Espriella anuncia cancelación de licencias a empresas de seguridad por presuntas irregularidades en armas

Publicidad

La presentación de esta tecnología reunió a representantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el sector Defensa, la academia y la industria tecnológica, con la participación de empresas como Oracle y diferentes instituciones de educación superior.

Durante la jornada también fueron presentados proyectos desarrollados por los 23 grupos de investigación del Ejército, enfocados en responder a necesidades operacionales y de bienestar de los uniformados.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran investigaciones de la Dirección de Sanidad sobre vectores y diagnósticos de salud militar; el desarrollo de un banco de diagnóstico para el sistema automático de control de vuelo de aeronaves, a cargo de la Brigada de Aviación N.º 32, y el programa de innovación social y física ‘Cumbres sin límites’, de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Además, los asistentes participaron en el reto ‘Mejor idea del Día de la Ciencia y la Tecnología’, mientras que investigadores de la institución recibieron reconocimientos en categorías como mejor grupo de investigación, investigador destacado, innovador del año y gestor en ciencia, tecnología e innovación.

Publicidad

Con la incorporación de inteligencia artificial, robótica y sistemas autónomos, el Ejército busca ampliar sus capacidades tecnológicas y aplicar estas herramientas a sus procesos de conocimiento, operación y gestión institucional.

Relacionados

Ejército Nacional

Inteligencia Artificial

Publicidad

Publicidad

Publicidad