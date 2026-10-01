Ejército estrena herramienta de inteligencia artificial para fortalecer sus capacidades

El Ejército presentó ‘Lanza Chat’, su primera herramienta institucional de inteligencia artificial generativa, desarrollada a través del Sistema de Ciencia y Tecnología de la Fuerza. El lanzamiento se realizó en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada.

De acuerdo con el Ejército, ‘Lanza Chat’ busca optimizar la gestión del conocimiento y facilitar la toma de decisiones estratégicas. En su primera fase, la plataforma estará dirigida al área doctrinal y permitirá agilizar la consulta de información normativa y operativa de la institución.

Publicidad

La presentación de esta tecnología reunió a representantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el sector Defensa, la academia y la industria tecnológica, con la participación de empresas como Oracle y diferentes instituciones de educación superior.

Durante la jornada también fueron presentados proyectos desarrollados por los 23 grupos de investigación del Ejército, enfocados en responder a necesidades operacionales y de bienestar de los uniformados.



Entre las iniciativas destacadas se encuentran investigaciones de la Dirección de Sanidad sobre vectores y diagnósticos de salud militar; el desarrollo de un banco de diagnóstico para el sistema automático de control de vuelo de aeronaves, a cargo de la Brigada de Aviación N.º 32, y el programa de innovación social y física ‘Cumbres sin límites’, de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.

Además, los asistentes participaron en el reto ‘Mejor idea del Día de la Ciencia y la Tecnología’, mientras que investigadores de la institución recibieron reconocimientos en categorías como mejor grupo de investigación, investigador destacado, innovador del año y gestor en ciencia, tecnología e innovación.

Publicidad

Con la incorporación de inteligencia artificial, robótica y sistemas autónomos, el Ejército busca ampliar sus capacidades tecnológicas y aplicar estas herramientas a sus procesos de conocimiento, operación y gestión institucional.