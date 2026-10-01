Gobierno trabajará con SENA para formar conductores de carga y frenar falta de relevo generacional

El relevo generacional se convirtió en uno de los principales retos del gremio transportador en Colombia. Así lo advirtió la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, quien aseguró que los jóvenes no sienten hoy motivación para dedicarse a la conducción de carga, una labor clave para el abastecimiento del país. "Tenemos una edad promedio de conductores de 45 años y, obviamente, estamos viendo con preocupación que muchas flotas están paradas por falta de conductores", afirmó la dirigente gremial.

Frente a este panorama, Colfecar le hizo una propuesta al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo: que el SENA incluya dentro de su oferta de formación un programa dedicado a la conducción de vehículos de carga o a su mantenimiento. Según Hernández, la capacitación debería ser integral, es decir, que abarque tanto la operación como el cuidado de los vehículos, para que quienes lleguen al sector cuenten con una preparación completa.

Publicidad

La propuesta se presentó durante la instalación de la edición 51 del congreso de Colfecar, donde el vicepresidente Restrepo aseguró que ya adelanta una línea de trabajo con el SENA. La presidenta del gremio, por su parte, dijo estar muy contenta con la respuesta, pues el vicepresidente le informó que mañana tendrá una reunión con el director de la entidad en la que llevará la iniciativa del sector, con la expectativa de que pueda hacerse realidad.

El vicepresidente confirmó la agenda y se comprometió a transmitir el mensaje de manera textual. "Mañana mi secretario acaba de organizar, a las 9:30 de la mañana, una reunión con el director del SENA y llevaré ese mensaje, tal cual. Me parece que es un mensaje absolutamente claro", afirmó. El vicepresidente añadió que desde el gobierno trabajan por un “Estado digital”, que según dijo se trata de aquel que facilite la vida de los ciudadanos y de las empresas.



Restrepo también dijo que el objetivo del Gobierno es garantizar tanto la seguridad física como la seguridad jurídica para quienes trabajan en el sector. Esto implica contar con reglas de juego y con una política pública que dé claridad y certidumbre a los transportadores, sin abrumar al sector productivo con trámites o cargas adicionales que le dificulten operar.