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Blu Radio  / Nación  / De La Espriella anuncia cancelación de licencias a empresas de seguridad por presuntas irregularidades en armas

Presidente anuncia cancelación de licencias a empresas de seguridad por irregularidades con armas

El mandatario señaló que las empresas de vigilancia no pueden convertirse en fachadas para el crimen.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Isaac Bechara
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella, por medio de su cuenta de X, confirmó que a algunas empresas de seguridad se les han cancelado las licencias en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en el control de armas.

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Maximus tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite”, explicó De La Espriella.

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El mandatario también aseguró que el Gobierno avanza en investigaciones por presuntas alianzas de algunas empresas con bandas delincuenciales.

“La Supervigilancia avanza contra empresas investigadas por conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza e irregularidades en el control de armas”, dijo el presidente.

El mandatario agregó que las empresas de seguridad no pueden convertirse en fachadas para cometer delitos.

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“Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”, dijo De La Espriella en su cuenta de X.

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Por otro lado, dijo que harán una revisión en todos los departamentos del país para determinar si se están cometiendo irregularidades con algunas de estas empresas.

“¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”, señaló el mandatario.

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