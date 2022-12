Ejército reversa orden de desalojar casas fiscales en Cali

A través de un comunicado, firmado por el general Jaime Lasprilla, el Ejército reconoció que se ordenó a varias familias desalojar casas fiscales en Cali, pero afirma que reversó la decisión.



“Entendiendo que dicho comportamiento fue motivado por el profundo dolor que embarga a toda la familia militar, y de acuerdo a lo establecido con el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, he ordenado que estas familias sigan ocupando dichas casas fiscales, pues par nosotros en todo momento está primero el bienestar de las personas”, dice la comunicación. Lea también: Por protestar por muerte de soldados, habrían ordenado desalojar casas fiscales



Además, reitera que en las manifestaciones, realizadas el 15 de Abril en el Hospital Militar Regional de Occidente, ubicado en el Cantón Militar Pichincha de la ciudad de Cali, si se cometieron irregularidades.



Quiero reiterar mi sentimiento de condolencia y respeto hacia las familias de nuestros héroes asesinados y heridos que enluta a todo el estamento Militar, es mi dolor y el de toda la institución la muerte de nuestros once hombres que han caído en el cumplimiento de su deber.



El día 15 de Abril en el Hospital Militar Regional de Occidente, ubicado en el Cantón Militar Pichincha de la ciudad de Cali, algunos de las personas que habitan las casas fiscales se manifestaron de alguna forma inapropiada por los hechos sucedidos en la vereda La Esperanza del municipio de Buenos Aires en el departamento del Cauca.



Lo anterior, esta enmarcado como una infracción a las normas contenidas en el manual de convivencia, conocido por todos los habitantes del Cantón Militar que hacen uso de las casas Fiscales del Ejército Nacional, razón por la cual se dio en su momento la aplicación al procedimiento establecido frente a este tipo de irregularidades, consistente en solicitar la entrega de las viviendas por el no acatamiento a las normas de convivencia, debido a que dentro del manual de adjudicación de viviendas, no es permitido realizar manifestaciones irrespetuosas dentro de cualquier instalación militar.



Entendiendo que dicho comportamiento fue motivado por el profundo dolor que embarga a toda la familia militar, y de acuerdo a lo establecido con el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, he ordenado que estas familias sigan ocupando dichas casas fiscales, pues para nosotros en todo momento está primero el bienestar de las personas.



Reiteramos el llamado de atención para que en ninguna instalación militar se infrinjan las normas de disciplina dispuestas por los reglamentos.



Es de aclarar que las personas que llevaron a cabo la manifestación no tenían ninguna relación o parentesco con nuestros héroes asesinados y mucho menos con los heridos.



Por último quiero agradecer las movilizaciones de apoyo que hemos recibido por parte de los colombianos. A nuestros uniformados les digo que es ahora cuando debemos estar más unidos y seguir cumpliendo con el mandato constitucional de continuar en la defensa de nuestra democracia. Estamos con los soldados, oficiales y suboficiales de la Tercera División, en todo momento apoyamos a sus familias y también nuestra entera solidaridad con los seres queridos de nuestros hombres asesinados.



General JAIME ALFONSO LASPRILLA VILLAMIZAR