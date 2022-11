El 52 % de los padres colombianos golpea a sus hijos: estudio UniSabana

Un estudio elaborado por la Universidad de La Sabana y la Alianza por la Niñez Colombiana, en el que participaron 928 menores de edad, arrojó como resultado que el 52 % de ellos reportaron agresiones físicas por parte de sus padres.

“El estudio encontró que más de la mitad de los niños en la muestra aseguró que sus padres siempre utilizan el castigo físico como mecanismo para corregirlos”, indicaron los autores del estudio en un comunicado.

La investigación determinó, que dentro de la muestra, un 47 % delos menores reportó que el castigo físico se ejerció con un objeto, mientras un 37 % declaró que se trató de palmadas. Un 29 % reportaron pellizcos, mientras que un 20 % cachetadas y un 7,9 % denunciaron golpizas.

“Se pudo establecer que la principal razón por la que reciben reprimenda física es por portarse mal, seguido de no hacer caso (54%) y por decir una grosería (25%). Por otro lado, un 10% es castigado por no comer todo lo que le sirven y el 7% no saben por qué lo castigan”, agregó la comunicación.

Sobre las consecuencias de los castigos físicos, se pronunció el decano de Psicología de la Universidad de La Sabana, Diego Efrén Rodríguez.

“Los niños que son educados a partir del castigo físico, tienen mayor dificultad en la interiorización de las normas y tienden a obedecer las normas sin comprenderlas, pero más por el temor al castigo físico que pueda ser recibido, que porque realmente estén acatando u obedeciendo las normas. Por el contrario, se ha demostrado que cuando los niños comprenden las normas, las interiorizan e incluso colaboran con su complimiento”, indicó Rodríguez.

