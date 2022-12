“El acto es ilegal e inconstitucional”: Luis Fernando Velasco sobre Hábeas Data

positivo.

“No hay nada más angustiante que ver a un abogado intentando dar explicaciones de algo que sabe que es inconstitucional. Le hubiese quedado más fácil decir metimos la pata, vamos a echar para atrás el decreto”, comentó Velasco sobre las respuesta de Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, en Mañanas BLU. (Aquí la entrevista).

Velasco cuestionó que el Gobierno no comprenda que los datos son de los titulares, los usuarios, y no de las empresas que ganan conservándolos. “Todos los datos pertenecen al titular de la información, lo que hacen las empresas es administrar los datos, que debería ser a través de una autorización, no inferida sino expresa”, afirmó.

“Lo que está haciendo la Superintendencia es facultando a los ciudadanos para sacarle una autorización tácita a los ciudadanos”, dijo el senador sobre los correos que han enviado las empresas a sus usuarios solicitando el uso de los datos.

Confirmo además que el lunes presentará una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el acto de la Superintendencia de Industria y el Ministerio de Comercio.