El acuerdo de paz no es como el menú de un restaurante: Alto Comisionado de Paz

Humberto de la Calle respondió a la carta del expresidente Andrés Pastrana donde invita al Partido Conservador a negarse al plebiscito. Para el jefe negociador, las críticas son un beneficio del proceso.



Después de un intercambio de opiniones de más de cuatro horas con el Partido Conservador, Humberto de la Calle aseguró que hicieron una explicación muy detallada de los acuerdos a esta colectividad, un recuento de todo lo negociado y respondieron todas las preguntas de manera concreta.



Refiriéndose a la carta del expresidiente Andrés Pastrana, el jefe negociador del Gobierno aseguró que la oposición es totalmente útil al proceso de paz porque este es netamente democrático.



"Apoyar el 'no' es una opción totalmente válida, tiene pleno derecho el doctor Pastrana a proponer esa solución a los colombianos. Yo sostengo que La Paz no es de nadie. Todas las críticas razonables que recibimos durante el proceso son advertencias para nosotros, que miramos con mucho respeto y cuidado. Discrepo del doctor Pastrana de decir que hay un estilo de golpe de Estado cuando el acto legislativo que se aprobó en el Congreso prevé un escenario sólido de garantías del propio estado de derecho".



Afirmó que la democracia se nutre de las opiniones y el mecanismo para resolver los disensos es el plebiscito.



Por su parte, el alto comisionado para la paz. Sergio Jaramillo manifestó: “el acuerdo de paz no es como el menú de un restaurante donde uno llega y escoge el plato que le gusta y el otro lo deja de lado. La negociación produce un acuerdo donde el Gobierno hace su mejor esfuerzo de sacar el mejor acuerdo por los colombianos y eso es lo que está sobre la mesa. Ya después cada cual decidirá si le parece bien o no. No podemos decir esto me gusta esto no, vuélvanlo a hacer”.



Ahora los integrantes del equipo negociador del Gobierno van a continuar haciendo el ejercicio de pedagogía para la paz en otros partidos políticos.



"La puerta está abierta para reunirnos con el Centro Democrático, lo he manifestado en varias ocasiones a Óscar Iván Zuluaga", afirmó De La Calle.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Corte Constitucional determinó que antes de entregar un título minero, las autoridades encargadas deberán garantizar la existencia de algún mecanismo de participación ciudadana en la zona afectada.

-Hay alerta en Bucaramanga por el aumento del caudal de tres ríos, por lo que las autoridades hacen recomendaciones a los habitantes en especial los que viven cerca a las riberas.



-Dos días cumplen organismos de socorro del Valle tratando de controlar un incendio forestal en el centro del departamento. La emergencia se presenta en el municipio de El Cerrito.



-El Vaticano aclaró que el papa Francisco no sufrió ningún daño después de la caída durante la ceremonia que celebró en el santuario de Cestochova en su visita a Polonia.



-Desde el concejo de Bogotá propusieron la exención del impuesto predial al adulto mayor, medida que beneficiaría alrededor de 291 mil personas.



-La Secretaria de Movilidad y los motociclistas llegaron a un acuerdo para disminuir los procesos de normas viales en Bogotá.