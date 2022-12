“Él amaba a las mujeres y no pudo haber matado una”: compadre de Diomedes Díaz

Joaquín Guillén, compadre de Diomedes Díaz, dijo en Mañanas Blu que el fallecido cantante vallenato no tuvo nada que ver con la muerte de Doris Adriana Niño, la mujer que murió el 15 de mayo de 1997 por una sobredosis, hecho por el cual el cantante fue condenado a doce años de prisión, de los cuales pagó tres.

Publicidad

“ Diomedes a mí no me mentía. Ella era una amante de él. A ella la mató una sobredosis. Yo estuve tantos años con Diomedes y nunca consumí drogas, él no obligaba a nadie a tomarse un trago si no lo quería”, agregó.

“La última vez que hablé al respecto con él, me dijo que le dolía mucho porque él decía que lo que más amaba era una mujer y que cómo se le iba a ocurrir a la gente decir que había matado una”, dijo.

Publicidad

En cuanto al número de mujeres que tenía el artista dijo que por eso no había problema debido a que la “idiosincrasia” de Valledupar y de La Guajira permite que un hombre tenga dos o tres de ellas al mismo tiempo..

Publicidad

“Las mujeres se amoldan a eso porque se les dice que uno tiene mujer e hijos y si quieren estar con uno deben aceptar eso y no poner problema”, puntualizó.

El fallecimiento de Diomedes Díaz

Publicidad

El cantautor colombiano de música vallenata, Diomedes Díaz, murió este domingo a los 56 años de edad en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar (norte), informaron las autoridades locales.

Publicidad

Díaz, conocido como "El cacique de La Junta" por su ciudad natal en el departamento de la Guajira (norte) fue conocido por canciones como "Bonita", "Mi primera cana" y "Sin ti", entre otras.

Primeras versiones señalan que Díaz se encontraba descansando en su casa y cuando su esposa entró a buscarlo se dio cuenta que no respiraba, fue trasladado de inmediato a una clínica cercana donde se confirmó su deceso.

Publicidad

El ídolo del vallenato en Colombia tuvo una carrera de casi 40 años en los que grabó múltiples discos con los que cosechó grandes éxitos que lo hicieron famoso a nivel nacional e internacional, y que le reportaron millonarias ganancias que lo llevaron a ganar disco de oro y varios de platino.

Publicidad

Hace tan solo tres días había lanzado su último trabajo discográfico "La vida del artista" compuesto por 13 canciones.

Diomedes protagonizó también grandes polémicas por su adicción a las drogas, y en 1997 estuvo investigado y detenido por la muerte de una joven.

Publicidad

EFE.