El artículo de Bernal es tendencioso, malicioso y sin fundamentos: Raúl Cuero

de Cuero son mucho menos grandiosos de lo que se nos ha hecho creer; se ha construido de él una imagen gloriosa, enriquecida con mentiras, verdades a medias y distorsiones”. (Encuentre el artículo completo en El Espectador)

Cuero empezó diciendo que el texto escrito por Bernal no son más que “palabras sin fundamento” pues Bernal nunca “me ha hecho un debate científico, no me ha enfrentado de manera científica para que yo le pueda demostrar lo que he hecho”.

Uno de los cuestionamientos más graves que hace Bernal, es que Cuero nunca ha trabajado para la Nasa y que el contacto más cercano que el científico ha tenido con ella es el dinero que la agencia espacial ha puesto para las investigaciones de una Universidad en Texas, lugar en el que Cuero trabaja.

“Yo nunca he dicho que he trabajado directamente en la Nasa, pero si he tenido relaciones con ellos, he hecho invenciones para la agencia espacial, por ejemplo, fui el único capaz de utilizar para descontaminar un material que se parece al suelo de marte”, aseveró Cuero.

Cuero también asegura que desarrolló una sustancia que despierta los genes dormidos de las células vegetales y genera resistencias al ataque de bacterias y el aumento del contenido proteínico.

“A Jesucristo también lo crucificaron por ser un individuo diferente, que me hagan cuestionamientos dentro del contexto de la veracidad y no de los chismes”, puntualizó.