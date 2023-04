"El cálculo se me despiporró": Petro sobre sus anuncios de reforma pensional en campaña

Con indirectas a José Antonio Ocampo, su exministro de Hacienda, y advertencias ácidas a los fondos privados de pensiones, Gustavo Petro cerró el Congreso de asofondos en Cartagena.

¿Fallaron los cálculos en la reforma pensional?

Ante de asumir la presidente, Gustavo Petro aseguró durante su campaña que la reforma pensional y el esquema de pilares podría liberar unos 12 millones de pesos del presupuesto nacional para destinarlo en subsidios de 500.000 pesos para al menos 2.000.000 de personas de tercera edad; sin embargo, admitió que hizo mal los cálculos: "Ese fue mi criterio y aun lo tengo en la cabeza, pero se me despiporró (desordenó) y las cuentas muestran otras cosas", dijo Petro.

Cae recordar que la reforma pensional no está proponiendo un subsidio de $500.000, sino uno de $223.000; razón por la cual Gustavo Petro le tiró una "indirecta" a su José Antonio Ocampo, su exministro de Hacienda, que, según el presidente, estaba más preocupado por mantener el ahorro en la economía que garantizar el derecho a la pensión.

Las cifras que presenta Gustavo Petro para la reforma pensional

El presidente expuso varias cifras sobre la evolución del sistema privado de pensiones y el sistema público para concluir que los recursos ya están migrando hoy hacia Colpensiones pero de manera desordenada y sin que exista una reforma pensional.

De hecho, Petro le advirtió a los fondos de pensiones que si no logran un entendimiento en el Congreso sobre la reforma, quizá no podrán celebrar muchos más de sus congresos en el futuro.

"Eso sería la misma respuesta la reforma a la salud, o sea, la misma ley 100, si yo quiero acabar la EPS: que no haya ley. Dejemos, eso es un dominó, ustedes lo han visto no me lo estoy inventando: eran 110 quedan seis y hay unas que no es sino que apliquemos la ley, que es lo que deberíamos y ya: PUM. Y cuando queden las 6 una tumba la otra y se acabaron las EPS en Colombia. En el caso de los fondos privados de pensiones es lo mismo, cinco o seis años podemos hasta proyectarlo" dijo.

Fondos privados deben regresar al país, dice Petro

El presidente insistió en la propuesta a los fondos privados de pensiones de regresar al país, al menos, temporalmente, pues los ahorros que están en el extranjero para no exponerlos a una posible crisis financiera internacional.

A pesar de que su intervención se extendió por más de una hora, no se trataba de un discurso previamente preparado, sino de una asistencia casi de última hora (su asistencia de hecho no estaba en agenda) y eso se vio reflejado en que muchas de sus ideas quedaron inconclusas.

Por ejemplo, el presidente no explicó por qué su cálculo sobre el subsidio a los adultos mayores era errado ni cuál era la consecuencia de ese error. Tampoco concretó la idea sobre por qué con su reforma se mantiene el ahorro nacional y dejó varias indirectas inconclusas a los fondos en las que sugirió que hoy no son tan importantes para el financiamiento del Estado como en el pasado.

