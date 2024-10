El camino es la formalización: minminas por paro de mineros durante la COP 16 en Cali

La COP16 en Cali marcó también el inicio de protestas por parte de los mineros en todo el país, quienes están descontentos con los nuevos decretos firmados por el Ministerio de Ambiente. Ellos aseguran que debieron ser convocados a la conferencia para discutir estos temas.

El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, habló sobre las preocupaciones de los mineros en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Uno de los temas a tratar es la formalización que se presenta como una medida indispensable, no solo para apoyar a los mineros que generan recursos para sus familias, sino también para garantizar que se lleve a cabo una minería responsable y ordenada.

Camacho indicó que la formalización de la minería debe acompañarse de un diálogo constante y respetuoso con las comunidades.

"El camino es la formalización de la minería. La normatividad anterior dejó por fuera a los pequeños mineros. Sí no se tiene un título, si no se tiene un contrato de minería, pues no hay posibilidad de tener a una actividad institucional regular normalizada, entonces los pequeños mineros históricamente fueron sacados del sistema y lo que nosotros estamos haciendo, desde este Gobierno, es habilitar canales de formalización que les permitan, a las asociaciones de pequeños mineros, tener participación", explicó el ministro Camacho.

Sobre la seguridad de los mineros

Los mineros están preocupados por la pérdida de su equipo de trabajo ante hechos criminales, por lo que Camacho aseguró que el Gobierno está trabajando en un marco de garantías que permita a los mineros operar de manera formal y que no sean víctimas de la delincuencia organizada.

"La formalización también es un mecanismo para luchar contra la criminalidad en las operaciones mineras . Aquí lo importante es cómo logramos distinguir entre lo que es la criminalidad y las mafias que están al interior de la minería, para eso necesitamos censar, acompañar, darles garantías para que se acerquen a la institucionalidad. Estamos habilitando puntos de atención de la Agencia Nacional de Minería y allí lo que hemos construido ha sido un marco de garantía para que ellos puedan hacer el proceso de formalización en buenas condiciones, de tal manera que no sean víctimas de estos grupos. Así que el decreto continúa y, con quienes están interesados, desarrollar realmente la pequeña minería, una minería de subsistencia. Estamos construyendo, incluso, mecanismos para la no estigmatización de esas actividades", enfatizó.

La caracterización de los mineros y el territorio están en marcha en el Bajo Cauca, y se están estableciendo espacios de diálogo con las empresas mineras para buscar un equilibrio entre la gran minería y los pequeños mineros.

"Parte de los acuerdos también está en mediar con las empresas para que logremos que ellos entreguen parte de sus títulos o que logremos acuerdos para que les dé una mayor participación a los pequeños mineros y así superemos también conflictos que hay entre la mediana minería con la pequeña minería", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: