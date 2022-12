“El caso de la niña Salomé me impulsó a hablar”: víctima de violación hace 30 años

Viviana Vargas Vives, hija del fallecido excongresista Jaime Vargas, después de 30 años se atrevió a denunciar que, cuando apenas tenía seis años, fue víctima de violación.

En entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, contó cómo vivió su calvario por tanto tiempo y entregó detalles de por qué denuncia ahora.

Entre las razones, Vargas manifestó que una de las cosas que la impulsó fue el caso de la pequeña Salomé, la niña que fue abusada y murió en el departamento del Huila.

“Esto es algo que llevo planeando hace mucho tiempo, años, pero estas últimas semanas me han sacudido particularmente. (…) En particular el caso de la niña Salomé me conmovió muchísimo. Con esa historia me sentí conmovida e impactada, pero también con el deber moral de hacer esto ya”, reveló.

La mujer denunció a través de sus redes sociales haber sido violada por un amigo de su familia cuando tenía 6 años.

Luego de que se conociera el hecho, su hermano identificó a la persona responsable del abuso como Roberto Márquez, quien sería un empresario de Barranquilla.

Escuche la declaración en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: