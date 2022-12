El cese bilateral es imposible constitucionalmente: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe rompió su silencio frente al anuncio del Gobierno y las Farc para empezar a desescalar el conflicto.

El senador del Centro Democrático considera que la Constitución prohíbe un eventual cese al fuego bilateral. (Lea también: Defensoría de Pueblo vigilará desescalamiento del conflicto )

“El cese bilateral es imposible constitucionalmente porque no se puede seguir poniendo en pie de igualdad al terrorismo con las fuerzas armadas de la democracia. La nuestra no es la fuerza armada de Videla, no es la fuerza armada de Pinochet, no es un ejército dictatorial de Centroamérica”, dijo el senador. (Lea también: MinDefensa socializó con Fuerzas Militares proceso de desescalamiento )

Uribe, indicó, además, que el cese bilateral anunciado por las Farc permitirá lo mismo que pasó con el anunciado en diciembre: “empoderarlos y permitir que cometan otros delitos como la extorsión”.