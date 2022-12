El compromiso de reconciliación entre el hijo de 'Jorge 40' y ‘Timochenko’

Durante la tercera cumbre de Diálogo Social realizado en Paipa, Boyacá, se logró un acto de reconciliación entre Jorge Rodrigo Tovar, hijo de 'Jorge 40', excomandante paramilitar, y Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’.

Las palabras del hijo del exjefe paramilitar estuvieron cargadas de emoción luego de ver a Jorge Rodrigo Londoño, con el coche de su hijo recién nacido, por el recinto donde se realizaba la actividad, prometiendo luchar hasta el último día de su vida por la paz del país.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

"Mi compromiso es con las víctimas y el conflicto armado, mi compromiso sobre todo es con las nuevas generaciones, porque no podemos dejarles a las futuras generaciones el país lleno de odio y resentimiento que nos han dejado quienes nos anteceden a nosotros", dijo Jorge Rodrigo Tovar.

Rodrigo Londoño lo escuchó y le agradeció por ese mensaje de paz y reconciliación.

Le puede interesar: "Duque y Timochenko en Casa de Nariño, una imagen simbólica: opinión de Ricardo Ospina

"No nos habíamos saludado así como ahora, pero lo he admirado porque he escuchado sus exposiciones. Debo decirle mí voz de aliento, que esté seguro de que hasta mi último día lo acompañaré en este propósito", dijo ‘Timochenko’.

Publicidad

“La guerra quedó atrás, hay que luchar para que las nuevas generaciones vean la paz como el mejor camino para el país”, fue el mensaje de ambos, quienes años atrás eran rivales por sus diferencias.

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.