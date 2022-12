El congreso y la sociedad nos piden que nos vayamos y por eso renuncio: Osuna

El magistrado Néstor Osuna aseguró en Mañanas BLU que decidió renunciar a su cargo en el Consejo Superior de la Judicatura porque con la eliminación del organismo, aprobada en la reforma de equilibrio de poderes, se sobreentiende que el Congreso y la sociedad le están pidiendo que se vaya. (Lea también: Magistrado Néstor Osuna renunció al Consejo Superior de la Judicatura )



“Siete veces el Congreso me ha dicho que me vaya y la octava la quiero escuchar desde afuera”, afirmó.



Agregó que no le interesa demandar al Estado ni que le respeten un periodo de 8 años porque ha escuchado las voces del Congreso y de la sociedad que quiere que se vaya.



"Percibí como la idea de cómo íbamos a hacer para quedarnos más tiempo, para seguir ganando suelto, para ver si nos respetaban el periodo", dijo.



Sobre la posibilidad de conformar el nuevo órgano, Osuna fue enfático en señalar que “para limpiar esa discusión de una aspiración personal” decidió hacerse a un lado.



A propósito de la eliminación de la Judicatura, el magistrado dijo que no concibe la magistratura si no es para defender los derechos de los ciudadanos y para eso es la herramienta de acción de tutela.



"Desde agosto del año pasado viene tramitándose un proyecto de reforma constitucional que suprime el órgano para el que fui elegido y lo remplaza por una Comisión de Disciplina Judicial que, a pesar de conservar su carácter jurisdiccional, tendrá una prohibición explícita para tramitar y resolver acciones de tutela. Conozco las razones coyunturales que hay tras esa propuesta pero, sinceramente, no concibo el ejercicio de la magistratura sin la posibilidad de proteger los derechos fundamentales mediante la herramienta más importante que ha creado la sociedad colombiana para ello: la acción de tutela. Así las cosas, no me siento comprometido con el diseño de ese nuevo tribunal", dice, a propósito, un comunicado publicado por Osuna en su cuenta de Twitter.