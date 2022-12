El contrato de asesoría de Alberto Carrasquilla con Saludcoop

Blu Radio revela la propuesta y el contrato de asesoría de quien hoy es ministro de Hacienda del Gobierno con la EPS Saludcoop cuando se encontraba en intervención.

Este es un contrato que fue mencionado por el senador Robledo en el debate de control político, pero del que no se tenía prueba física hasta ahora. Fue firmado en mayo de 2014 por el entonces agente interventor de Saludcoop, Guillermo Groso, por $139’200.000, y tenía el siguiente objeto:

"Realizar un análisis jurídico detallado que le permita a Saludcoop tener opciones para la terminación de la intervención vigente”.

El ministro no negó la existencia de ese contrato e inclusive dijo que solo recibió el 50% del valor del contrato, más de 69 millones de pesos, porque hubo una etapa de la asesoría que no se realizó, según él, porque la Superintendencia de Salud no se lo pidió en su momento.

El hecho tiene que ver con que el contrato fue entregado por Grosso Sandoval, de quien la Contraloría dijo que gastó indebidamente como interventor de Saludcoop más de $82.000 millones en temas administrativos.

Según el senador Robledo, consultado por Blu Radio, “ese contrato le significó a Carrasquilla acceder a información privilegiada de Saludcoop” que, según sus palabras, pudo haber sido utilizada por el ministro en la venta de Cafesalud en agosto de 2017 porque en ese momento Carrasquilla era miembro de Sanitas, que estaba compitiendo por la EPS con Prestasalud.

"Carrasquilla está interesado en los asuntos de Saludcoop, les da consejos, y lo contratan. Días después de que se termina ese acuerdo Carrasquilla termina de miembro de la junta directiva de Sanitas. Por ese mismo tiempo la socia de Carrasquilla termina siendo presidenta de la junta directiva de Cafesalud. Y Sanitas termina como oferente en la venta de Cafesalud. Y es bien difícil pensar que la socia de Carrasquilla no tenía nada que ver con los asuntos de la venta. El conflicto de intereses es perfectamente evidente”, señala el senador Robledo.

En el debate, el ministro Carrasquilla dijo que no hubo nada irregular en ese contrato y negó que hubiese robado información a Saludcoop para utilizarla después.

Pero Blu Radio conoció otro documento. Se trata de un memorando de propuesta que fue enviada por Carrasquilla a Saludcoop en mayo de 2014 y en donde pedía información sobre el resumen de información de Saludcoop en intervención:

“Los documentos contables incluyen el formato PUC, el resumen del balance general, el estado resultados, el informe del estado de cambios patrimoniales, el flujo de caja y reporte de estado de situación financiera”.

Este medio contactó también al exinterventor Guillermo Grosso, quien señaló que decidió contratar a Carrasquilla porque “era muy bueno. Era excelente en el abordaje de problemas cómo el que teníamos. Ese contrato tenía fases la primera se ejecutó adecuadamente y se pagó”.

Tres años después de la realización del contrato entre Carrasquilla y Grosso, Cafésalud -a donde migraron todos los afiliados de Saludcoop luego de la intervención del Gobierno- fue vendida. Sanitas participó como proponente con una oferta millonaria. Pero perdió contra Prestasalud quienes crearon a Medimás.

Esto respondió el Ministerio de Hacienda sobre los documentos revelados:

1 El ministro Carrasquilla no accedió a información privilegiada a través de Saludcoop EPS y Lia Hennan sobre el proceso de venta de Cafesalud.

1.1 Celebró un contrato con el interventor para administrar Saludcoop EPS en mayo de 2014, con el fin de presentar alternativas de manejo y viabilidad de la continuidad de su actividad, de cara al hecho que el período de intervención estaba próximo a expirar.

1.2 El contrato no tenía por objeto analizar el proceso de liquidación que se ordenó por la Superintendencia Nacional de Salud el 24 de noviembre de 2015.

1.3 A través de este contrato no accedió a información privilegiada sobre la venta de Cafesalud, puesto que su objeto era analizar la continuidad de la operación de Saludcoop EPS.

1.4 Si bien Lia Heenan estuvo en la junta directiva de Cafesalud y fue mi socia en Konfigura Capital, nunca me entregó información de dicha EPS. Además, la decisión de venta no fue tomada en la junta directiva de Cafesalud ni en ninguna otra junta directiva del Grupo Saludcoop. La decisión de venta fue tomada por el interventor para liquidar Saludcoop EPS.

1.5 Si bien el Ministro Carrasquilla estuvo en la junta directiva de Sanitas, no era competencia de esa junta decidir sobre la oferta para adquirir Cafesalud. Este tipo de decisiones las tomaban directamente los dueños del Grupo Sanitas con sede en España, quienes conformaron un comité especial para analizar esa operación.

