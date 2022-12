“El costo de servirle a la Nación ha sido tremendo”: Luis Fernando Andrade

El exdirector del Invías Luis Fernando Andrade concedió una extensa entrevista a la Revista Dinero en la que habla del proceso en su contra por el caso Odebrecht.



Andrade asegura que el costo de “servirle a la Nación” ha sido caro, pues descubrió realmente “cómo funciona el país” y contó detalles de cómo le ha afectado en su vida personal el proceso en su contra.

“En lo personal esto ha sido muy duro. El costo de servirle a la Nación ha sido tremendo, ya llevo un año desde que la Fiscalía anunció que me iba a imputar cargos. Estoy muy agradecido con familiares, amigos y gremios que han mantenido su apoyo y eso me mantiene de buen ánimo, pero la verdad muy preocupado con esta situación, y muy preocupado de haber descubierto realmente cómo funciona este país. Siento mucho pesar por las personas de buena fe que están entrando al Gobierno para construir un mejor país. No saben lo que les espera cuando tengan que tomar decisiones en contra de los poderes establecidos y los corruptos”, dice.

Publicidad

De otro lado, Andrade calificó de “absurda” la demanda interpuesta por la multinacional contra Colombia, con la que busca una indemnización de casi 3.8 billones de pesos.



“Por un lado, me parece una demanda absurda porque los hechos por los cuales van a demandar en España son los mismos hechos y los mismos temas que se están decidiendo en la Cámara de Comercio de Bogotá. En mi opinión, Odebrecht y sus socios deberían respetar la decisión que salga del tribunal de arbitramento en Colombia, dado que ellos mis - mos fueron los que demandaron ante esa instancia inicialmente”, añadió.



Añade que percibe el proceso en su conta como una persecución por haberse “enfrentado a los intereses de Odebrecht y de su principal socio colombiano, el Grupo Aval”.



La Fiscalía imputará, el próximo 28 de septiembre, nuevos cargos al expresidente de la ANI por "interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



Le puede interesar: Andrade señala a Fiscalía de perseguirlo tras nueva imputación por Ruta del Sol