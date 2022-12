“El COVID comienza a darnos un respiro en la ciudad”: alcalde de Cali

En entrevista con Noticias de la Mañana, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina se refirió al brote de coronavirus en el ancianato San Miguel, en donde 50 adultos mayores dieron positivo a la enfermedad.

“Durante 5 meses no tuvo casos, los que demuestra la robustez de los protocolos de seguridad. De los 50 casos, uno se encuentra hospitalizado y los otros se encuentran debidamente tratados”, dijo.

Sin embargo, el alcalde enfatizó que el COVID-19 comenzó a darle un respiro a la ciudad.

“Se ha aplanado la curva en su cúspide y comenzamos a tener un número menor de ocupación de unidad de cuidados intensivos y de casos reportados”, indicó.

En ese sentido, el funcionario dijo que la ocupación de UCI hoy es de 62.4%, cuando hace unos días era del 92%. Sin embargo, Ospina insistió en que no se “pueden dormir en los laureles” porque la enfermedad continúa.

"Las posibilidades del rebrote acechan, no podemos relajarnos. No me atrevería a decir que ya superamos el pico, lo que tenemos hoy son cifras más tranquilas", puntualizó.

El alcalde también calificó de muy positiva la experiencia de los autocines que se desarrollan en la ciudad y manifestó que ese es el camino para la reactivación económica.