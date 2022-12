El cuento de renegociar el acuerdo con Farc es "paja": Sergio Jaramillo

En entrevista con BLU Radio, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, enfatizó en que los acuerdos con las Farc no son renegociables, tesis bajo la cual el Centro Democrático pide votar por el NO en el Plebiscito por la paz.



“Lo que se pudo acordar es lo que se pudo acordar. Es la esencia de una negociación. Los acuerdos reflejan los límites, de tal manera que el cuento de que esto se puede renegociar es paja”, explicó.



“No hay ningún acuerdo con Farc sobre fumigación de cultivos”



De otro lado, Jaramillo dijo que no es cierto que con las Farc se haya negociado acabar con la fumigación aérea de cultivos ilícitos.



“No hay ningún tipo de acuerdo con las Farc sobre el tema de las fumigaciones. Lo que se acordó con las Farc es algo supremamente importante y es crear un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo”, dijo.



“Farc entregará lista de menores de edad que están en sus filas”



El alto comisionado aseguró también que si bien se acordó con las Farc la salida de menores de 15 años de sus campamentos a partir de 10 de septiembre, aún no se tiene una cifra exacta de cuántos niños y niñas estarían en poder del grupo guerrillero.



“Lo que hicimos fue que se estableció una mesa técnica con diferentes organizaciones especializadas para hacer recomendaciones sobre unas primeras medida que facilitaran su salida y su reintegración (…) Tenemos dos categoría, una, los menores de 15 años, y otra los jóvenes entre 15 y 18 años, las Farc, dice que los menores de 15 no son tantos y vamos a ver porque a partir del 10 de septiembre comienza la salida de estos menores”, señaló Jaramillo.



"Para el Gobierno es trascendental que los milicianos entreguen las armas"



El comisionado indicó que es necesario entender que lo que se amnistía son los delitos, por lo que se hace necesario conocer la lista de guerrilleros que se van a desmovilizar.



"Tenemos que distinguir, no podemos decir que unos sí y otros no, lo que se amnistía son los delitos (…) Hemos dicho nosotros que puede haber una amnistía pero tiene unos límites muy claros que son cuáles, los crímenes internacionales, los crimens de guerra los crimens de lesa humanidad como son los delitos secuestro desplazaiento la violencia sexual y por la otra los delitos ordinarios, dentro de este espacio puede haber una amnistía para los guerrilleros y probablemente se presentará uy pronto el proyecto de ley”, señaló Jaramillo.



Sobre los milicianos y los hombres de las Farc que se desmovilizarán, Jaramillo indicó que esta guerrilla debe entregar una lista que será confrontada con la información del gobierno para poder saber con exactitud quienes se desmovilizarán y quienes buscan aprovecharse de este proceso para beneficiarse con la justicia transicional.



“Estamos en esa discusión, entre otras cosas porque tenemos que hacer una preparación logística, hay un compromiso de las Farc que pocos días después de la firma de la paz entregaran la información de sus hombres, de cuántos van a entrar, estamos en la discusión de que los milicianos participen del proceso y se reincorporen, las Farc está de acuerdo”, dijo Jaramillo.



“El Gobierno tiene muy buena información sobre los miembros de las Farc en armas, tiene también información sobre las milicias de las Facr que son las redes de apoyo, todo eso se está recogiendo incluyendo las cárceles y la obligación de las Farc es entregar un listado de esos hombres”, agregó.



Para blindar el proceso, Jaramillo aseguró que habrá “una entrega formal al Gobierno de un listado que recibe mi oficina y se desencadena un proceso en el cual nosotros vamos a revisar ese listado y encontramos casos donde tengamos información que alguien no es de las Farc o que es una persona que participó en diferentes tipos de crímenes la llevaremos a un espacio para resolver este tipo de problemas”.



La idea de este espacio es evitar situaciones como las que según Jaramillo ocurrieron en el proceso con los paramilitares.

